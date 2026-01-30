Les valeurs des jeux vidéo chutent après le lancement du "Project Genie" par Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions des sociétés américaines de jeux vidéo chutent après le lancement du projet Genie par Alphabet GOOGL.O Google

** Les actions de Unity Software U.N plongent de 18,4 %, Roblox RBLX.N chute de 10,8 % et Take-Two Interactive Software

TTWO.O a chuté de 9,6 %

** Le projet Genie est un prototype web expérimental de Google Labs qui permet de créer, d'explorer et de remixer des "mondes" interactifs générés par un "modèle de monde" d'IA

** "Un modèle de monde simule les dynamiques d'un environnement, prédisant comment elles évoluent et comment les actions les affectent", explique Google

** En 2025, U a presque doublé, RBLX a augmenté de 40 %, tandis que TTWO a augmenté de 39 %