Les valeurs des jeux d'argent britanniques chutent après que l'organisme de surveillance a annoncé des hausses de taxes dans le budget

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les mouvements d'actions et le contexte tout au long de l'article)

Les actions des sociétés de paris et de jeux britanniques ont chuté mercredi après que l'Office for Budget Responsibility a déclaré que la ministre des Finances Rachel Reeves est prête à augmenter les taxes sur les jeux dans son budget, suscitant des craintes de coûts élevés limitant la croissance de l'industrie.

Les nouvelles taxes auront un impact sur des entreprises telles que Entain ENT.L , propriétaire de Ladbrokes, Evoke

EVOK.L , propriétaire de William Hill UK et 888, et Flutter

FLUT.N FLTRF.L , la plus grande société de paris en ligne au monde.

Les actions de ces sociétés et d'autres sociétés cotées en bourse étaient en baisse de 1 % à 19 % à 12 h 38 GMT.

"À partir d'avril 2026, il y aura une augmentation de la taxe sur les jeux à distance de 21 % à 40 % et l'abolition de la taxe sur le bingo de son taux actuel de 10 %", a déclaré l'OBR dans ses perspectives, qui ont été publiées de manière inattendue sur son site Web avant le budget.

L 'OBR a également indiqué qu'à partir d'avril 2027, un nouveau taux de 25 % de droits généraux sur les paris sera introduit pour les paris à distance, à l'exclusion de certains services.

Les entreprises et les groupes industriels ont prévenu que de fortes augmentations des prélèvements pourraient pousser les parieurs vers des marchés noirs non réglementés , et menacer les emplois et les investissements, pousser à la consolidation des petits opérateurs et les forcer à rationaliser leurs activités ou à fermer purement et simplement .

Les

mesures prises

par Rachel Reeves devraient permettre au gouvernement de récolter environ 1,1 milliard de livres (1,45 milliard de dollars) d'ici 2029-30.

Au Royaume-Uni, le secteur des paris et des jeux est exonéré de TVA, mais le gouvernement prélève sept taxes différentes sur les opérateurs en ligne et hors ligne, en fonction d'activités et de seuils prédéfinis.

De nombreuses sociétés de jeux d'argent avaient prévenu qu'une augmentation des taxes pour un secteur qui supporte déjà des milliards de prélèvements chaque année entraînerait une augmentation des coûts et nuirait à la croissance, les cadres supérieurs s'engageant activement avec les décideurs politiques sur des propositions avant le budget.

Des appels àune augmentation des taxes sur le secteur ont été lancés depuis plusieurs années, dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre l'addiction aux jeux d'argent et pour mettre en œuvre une réglementation plus stricte.

(1 $ = 0,7601 livre)