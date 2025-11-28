Maxwell futur directeur sportif de l’Ajax ?
Maxwell, qualité costard.
Maxwell Scherrer Cabelino Andrade, Maxwell quoi, n’occupe aujourd’hui plus de fonctions clairement définies au sein du Paris Saint-Germain. Après sa retraite sportive en 2017, il a enchaîné sur une fonction de coordinateur sportif jusqu’en 2019 , ayant été officieusement important dans l’arrivée de Neymar au club.…
VM pour SOFOOT.com
