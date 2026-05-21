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Les valeurs des entreprises spécialisées dans les infrastructures d'IA remontent après la publication des résultats du premier trimestre de Nvidia
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 13:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** Les actions des entreprises spécialisées dans les infrastructures d'IA progressent en pré-ouverture après la publication des résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O

** Iren IREN.O en hausse de 3,5 %, Nebius NBIS.O en hausse de 7,6 %, Coreweave CRWV.O en hausse de 4,1 % et Applied Digital APLD.O bondit de 10,5 %

** Nvidia a annoncé un chiffre d'affaires de 81,62 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 78,86 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 1,87 dollar par action, contre des estimations du marché de 1,76 dollar

** L'action Nvidia NVDA.O a légèrement progressé de 0,3% avant l'ouverture du marché

Valeurs associées

APPLIED DIGITAL
39,5200 USD NASDAQ 0,00%
COREWEAVE
101,2800 USD NASDAQ 0,00%
IREN LTD
52,7100 USD NASDAQ 0,00%
NEBIUS GROUP RG-A
191,8200 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
223,4700 USD NASDAQ 0,00%
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