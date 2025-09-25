Les valeurs de technologies médicales baissent, crainte de nouveaux droits de douane US

Les valeurs européennes de la technologie médicale sont en baisse jeudi après que le département américain du Commerce a ouvert de nouvelles enquêtes sur l'importation d'équipements de protection individuelle, de matériel médical, de robots et de machines industrielles.
Siemens Healthineers SHLG.DE , Philips PHG.AS , Coloplast
COLOb.CO , Sonova SOON.S , Demant DEMANT.CO et GN Store Nord
GN.CO perdent entre 2,41% et 4,46% vers 08h15 GMT. A la Bourse de Paris, les laboratoires français Sanofi SASY.PA et Valneva
VLS.PA perdent 1,2% et 4,6% respectivement.
Les enquêtes, désignées sous le nom de "Section 232" et lancées mercredi pour des raisons de sécurité nationale, pourraient servir à imposer des droits de douane encore plus élevés à tout un pan de l'industrie des équipements médicaux.
"Cette décision pourrait entraîner de nouveaux droits de douane. Difficile à évaluer sans plus de détails, mais cela pourrait peser légèrement sur certains secteurs", a déclaré un trader.
Cependant, les analystes de JP Morgan soulignent dans une note que l'angle de la sécurité nationale semble indiquer une plus grande préoccupation pour les fournitures médicales moins innovantes que pour les dispositifs plus innovants.
(Rédigé par Augustin Turpin, avec Anna Pruchnicka, édité par Kate Entringer)
