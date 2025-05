Les valeurs de la défense progressent : l'Allemagne fait le forcing sur les dépenses militaires

Hier, le chancelier Friedrich Merz avait déclaré vouloir doter le pays de "l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe" grâce notamment aux centaines de milliards d'euros d'investissement débloqués par son gouvernement. "La force dissuade l'agression, la faiblesse l'invite", a déclaré Friedrich Merz hier lors d'un discours prononcé devant les députés du Bundestag.

Au sein du SBF 120, Thales gagne 2,62% et Dassault Aviation avance de 1,93%. Leonardo progresse de 3,39% à Milan et Rheinmetall, 5,62% à Francfort.

(AOF) - Les valeurs de la défense figurent parmi les principales progressions des indices en Europe. L’Allemagne est prête à "suivre" le président américain Donald Trump, qui souhaite que tous les pays membres de l'Otan se fixent comme objectif de consacrer 5% de leur PIB à la défense, a déclaré aujourd’hui le ministre allemand des Affaires étrangères, rapporte l’AFP. Le prochain sommet de l’Otan aura lieu du 24 au 25 juin 2025 et le président américain devrait y participer.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.