Les valeurs de la défense américaine progressent alors que la guerre au Moyen-Orient s'intensifie
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 20:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions du secteur de la défense américaine progressent vendredi, alors que la guerre au Moyen-Orient s'intensifie ** Le président Trump a exigé vendredi la "reddition inconditionnelle" de l'Iran, une escalade dramatique une semaine après le début de la guerre qu'il a lancée aux côtés d'Israël, alors qu'il prévoit de rencontrer les dirigeants des entreprises de défense aujourd'hui et de les presser d'augmenter la production pour réapprovisionner les stocks

** Lockheed Martin LMT.N en hausse de 2,5%, Northrop Grumman NOC.N en hausse de 2,2%, RTX RTX.N en hausse de 2,8%

** Les fabricants de drones sont en hausse sur la séance: Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O , qui fabrique le drone Valkyrie ressemblant à un avion de chasse, en hausse de >4%, AeroVironment AVAV.O , connu pour son drone kamikaze Switchblade, en hausse de ~6%, Red Cat Holding RCAT.O en hausse de ~4%

** Les actions cotées aux États-Unis de la société israélienne Elbit Systems ESLT.O , qui fabrique des drones militaires, ont augmenté de 7 %

** L'indice NYSE Arca Defense .DFII a augmenté d'environ 2% le vendredi, étendant le gain annuel à près de 18%

Guerre en Iran

Valeurs associées

AEROVIRONMENT
232,8200 USD NASDAQ +5,56%
ELBIT SYSTEMS LT
948,4600 USD NASDAQ +6,80%
KRATOS DEF&SEC
89,3356 USD NASDAQ +4,44%
L3HARRIS TECH
366,405 USD NYSE +1,74%
LOCKHEED MARTIN
671,688 USD NYSE +2,53%
NLIGHT
61,3100 USD NASDAQ -2,00%
NORTHROP GRUMMAN
756,950 USD NYSE +2,35%
RED CAT HOLDINGS
15,8200 USD NASDAQ +4,91%
RTX
209,370 USD NYSE +2,70%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

