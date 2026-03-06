Les valeurs de la défense américaine progressent alors que la guerre au Moyen-Orient s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions du secteur de la défense américaine progressent vendredi, alors que la guerre au Moyen-Orient s'intensifie ** Le président Trump a exigé vendredi la "reddition inconditionnelle" de l'Iran, une escalade dramatique une semaine après le début de la guerre qu'il a lancée aux côtés d'Israël, alors qu'il prévoit de rencontrer les dirigeants des entreprises de défense aujourd'hui et de les presser d'augmenter la production pour réapprovisionner les stocks

** Lockheed Martin LMT.N en hausse de 2,5%, Northrop Grumman NOC.N en hausse de 2,2%, RTX RTX.N en hausse de 2,8%

** Les fabricants de drones sont en hausse sur la séance: Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O , qui fabrique le drone Valkyrie ressemblant à un avion de chasse, en hausse de >4%, AeroVironment AVAV.O , connu pour son drone kamikaze Switchblade, en hausse de ~6%, Red Cat Holding RCAT.O en hausse de ~4%

** Les actions cotées aux États-Unis de la société israélienne Elbit Systems ESLT.O , qui fabrique des drones militaires, ont augmenté de 7 %

** L'indice NYSE Arca Defense .DFII a augmenté d'environ 2% le vendredi, étendant le gain annuel à près de 18%