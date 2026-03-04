 Aller au contenu principal
Les valeurs cryptographiques grimpent, le bitcoin repasse au-dessus de la barre des 70 000 dollars
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain progressent avant le marché, alors que le bitcoin BTC= atteint un sommet de plus de trois semaines

** La plus grande crypto-monnaie du monde gagne 4,8 % à 71 277,82 $, tandis que l'éther ETH= augmente de 5,1 % à 2069,30 $

** La bourse de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O augmente de 6%, tandis que l'opérateur de fermes de blockchain Bitfarms BITF.O ajoute 4,5%

** Les mineurs de crypto-monnaie: MARA Holdings MARA.O , Riot Platforms RIOT.O , et Bit Digital BTBT.O gagnent entre 4% et 6%

** Le thésauriseur de BTC Strategy MSTR.O progresse de 7,2 %, tandis que le thésauriseur d'éther Bitmine Immersion Technologies BMNR.A gagne 6,8 %

** Les actions de la plateforme de trading de détail Robinhood HOOD.O , qui propose des échanges de jetons cryptographiques, ont augmenté de 4,3 %

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P ajoute 4,6%, iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O en hausse de 4,1%

** Malgré les gains de mercredi, le BTC est en baisse de plus de 18% depuis le début de l'année

Cryptoactif
Devises

Valeurs associées

BIT DIGITAL
1,6700 USD NASDAQ -5,65%
BITFARMS
1,9900 USD NASDAQ -7,44%
BTC/USD
70 914,0718 USD CryptoCompare +3,88%
CANAAN SP ADR-A
0,4799 USD NASDAQ -5,72%
COINBASE GLB RG-A
182,3600 USD NASDAQ -1,55%
HUT 8
47,6000 USD NASDAQ -9,71%
ISHARES BIT TRST
38,7000 USD NASDAQ -1,26%
MARA HLDGS
8,6600 USD NASDAQ -8,36%
RIOT PLATFORMS
15,2900 USD NASDAQ -6,94%
ROBINHOOD MARKETS
76,0700 USD NASDAQ -3,44%
STRATEGY RG-A
132,6800 USD NASDAQ -3,61%
