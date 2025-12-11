Les valeurs cryptographiques chutent en raison de la baisse des prix du bitcoin et de l'éther

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain chutent avant l'ouverture du marché

** bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, en baisse de 2,3 % à 90 318,87 $, tandis que l'Ether ETH= chute de 4,3 % à 3 199,06 $ ** Le sentiment de risque s'est affaibli alors que de nouvelles inquiétudes sur les profits de l'IA ont pesé sur les valeurs technologiques

** La plateforme d'échange de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O chute de 2,1%, tandis que l'opérateur de fermes de minage de blockchain Bitfarms Ltd BITF.O baisse de 2,6%

** Les mineurs de crypto-monnaie: Riot Platforms Inc

RIOT.O et MARA Holdings MARA.O en baisse entre 2% et 2,4%, Hut 8 HUT.O et Bit Digital BTBT.O en baisse de 3,2%

** BTC buyer Strategy MSTR.O baisse de 2,1%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P chute de 2,3%, tandis que iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O baisse de 2,4%

** Jusqu'à la clôture d'hier, le BTC a baissé de 1,4%, l'ETH a baissé de 0,1%