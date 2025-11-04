Les valeurs cryptographiques chutent alors que le bitcoin tombe à son plus bas niveau depuis juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain chutent avant l'ouverture du marché, suivant la baisse du bitcoin

** Bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, a baissé de 3 % à 103 633,58 $, son niveau le plus bas depuis fin juin; Ether ETH= a baissé de 2,8 % à 3 498,28 $

** Les contrats à terme sur les actions américaines chutent mardi alors que les principales banques de Wall Street mettent en garde contre un repli du marché, entraînant une baisse des actifs à risque .N

** Les actions de l'échange de crypto-monnaie Coinbase Global COIN.O ont baissé de 3% avant la cloche

** L'Accumulateur de BTC Strategy MSTR.O , anciennement connu sous le nom de MicroStrategy, en baisse de >3%

** La plateforme de trading de détail Robinhood HOOD.O chute de 4%

** Les mineurs de crypto-monnaie sont en baisse: Riot Platforms RIOT.O 4%, Mara Holdings MARA.O 2%, Hut 8 HUT.O 4%, CleanSpark CLSK.O 4%, Bit Digital BTBT.O près de 5%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O ont tous deux baissé de plus de 2%