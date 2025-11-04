 Aller au contenu principal
Les valeurs cryptographiques chutent alors que le bitcoin tombe à son plus bas niveau depuis juin
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 14:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain chutent avant l'ouverture du marché, suivant la baisse du bitcoin

** Bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, a baissé de 3 % à 103 633,58 $, son niveau le plus bas depuis fin juin; Ether ETH= a baissé de 2,8 % à 3 498,28 $

** Les contrats à terme sur les actions américaines chutent mardi alors que les principales banques de Wall Street mettent en garde contre un repli du marché, entraînant une baisse des actifs à risque .N

** Les actions de l'échange de crypto-monnaie Coinbase Global COIN.O ont baissé de 3% avant la cloche

** L'Accumulateur de BTC Strategy MSTR.O , anciennement connu sous le nom de MicroStrategy, en baisse de >3%

** La plateforme de trading de détail Robinhood HOOD.O chute de 4%

** Les mineurs de crypto-monnaie sont en baisse: Riot Platforms RIOT.O 4%, Mara Holdings MARA.O 2%, Hut 8 HUT.O 4%, CleanSpark CLSK.O 4%, Bit Digital BTBT.O près de 5%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O ont tous deux baissé de plus de 2%

Devises

Valeurs associées

BIT DIGITAL
3,2400 USD NASDAQ -11,48%
BITFARMS
5,600 CAD TSX 0,00%
BITFARMS
3,9200 USD NASDAQ -1,26%
BTC/USD
103 610,6124 USD CryptoCompare -2,57%
CANAAN SP ADR-A
1,2200 USD NASDAQ -14,69%
CLEANSPARK
16,7000 USD NASDAQ -6,18%
COINBASE GLB RG-A
320,4400 USD NASDAQ -6,79%
GRSL BTCN CSH-AI
3,9080 USD OTCBB -7,55%
HUT 8
52,0773 USD NASDAQ +2,80%
ISHARES BIT TRST
60,5300 USD NASDAQ -2,84%
MARA HLDGS
17,5400 USD NASDAQ -4,00%
RIOT PLATFORMS
19,8800 USD NASDAQ +0,51%
ROBINHOOD MARKETS
141,4000 USD NASDAQ -3,86%
STRATEGY RG-A
256,1300 USD NASDAQ -3,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

A lire aussi

  • Municipales de New York: le candidat démocrate Zohran Mamdani aux urnes
    Municipales de New York: le candidat démocrate Zohran Mamdani aux urnes
    information fournie par AFP Video 04.11.2025 15:26 

    Le candidat démocrate Zohran Mamdani vote aux élections municipales de New York. Cette élection constitue le premier test électoral pour Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche en janvier.

  • Nigeria: dans les rues d'Abuja, réactions aux menaces de Trump
    Nigeria: dans les rues d'Abuja, réactions aux menaces de Trump
    information fournie par AFP Video 04.11.2025 15:25 

    Dans les rues de la capitale Abuja, des Nigérians réagissent aux menaces du président américain Donald Trump d'une intervention militaire, après les récentes attaques visant des chrétiens dans le pays d'Afrique de l'ouest.

  • Début du vote à New York pour élire le nouveau maire de la ville
    Début du vote à New York pour élire le nouveau maire de la ville
    information fournie par AFP Video 04.11.2025 15:24 

    Les New-Yorkais arrivent à l'ouverture d'un bureau de vote pour l'élection du nouveau maire de la ville. Le favori des sondages est Zohran Mamdani, musulman d'origine indienne âgé de 34 ans, issu de la gauche du Parti démocrate et opposant "farouche" à Donald Trump. ... Lire la suite

  • Tommy Robinson, Stephen Yaxley-Lennon de son vrai nom (G), face à des journalistes devant le tribunal de Westminster après avoir été relaxé à Londres le 4 novembre 2025 ( AFP / Adrian DENNIS )
    Victoire en justice pour le militant britannique d'extrême droite Tommy Robinson
    information fournie par AFP 04.11.2025 15:21 

    Le militant britannique d'extrême droite Tommy Robinson a été relaxé mardi à Londres après avoir refusé de livrer le code PIN de son téléphone à la police, une victoire pour celui qui affirmait avoir été ciblé pour ses convictions politiques. Suivi par quelque ... Lire la suite

