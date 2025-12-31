Les valeurs automobiles américaines devraient progresser en 2025 tout en réduisant les objectifs de production de véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les constructeurs automobiles américains General Motors GM.N et Ford F.N devraient terminer l'année 2025 sur une note positive, même s'ils réduisent la production de véhicules électriques après la suspension des crédits d'impôt par l'administration américaine

** Les actions de Ford ont augmenté d'environ 33,6 % cette année; GM a gagné 54,5 % depuis le début de l'année ** Ford a abandonné plusieurs modèles de véhicules électriques au début du mois, ce qui a entraîné une dépréciation de 19,5 milliards de dollars ** GM a réduit la production américaine de VE et de batteries en octobre, et a licencié 1 200 travailleurs dans son usine de VE de Détroit et 550 dans son usine de batteries de l'Ohio ** Ford a également été confronté à un incendie dans une usine d'un fournisseur clé d'aluminium, ce qui a eu un impact sur la production de son pick-up électrique F-150 Lightning

** 17 des 28 sociétés de courtage considèrent GM comme un "achat" ou plus, 9 comme un "maintien" et 2 comme une "vente"; la prévision médiane est de 79,26 $ - données LSEG

** Deux des 23 maisons de courtage estiment que Ford est "à l'achat" ou plus, 19 "en attente" et deux "à la vente" ou plus bas; la prévision médiane est de 13 $