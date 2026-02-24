Les valeurs aurifères en baisse, le lingot chutant en raison d'un dollar plus fort et de prises de bénéfices des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés d'extraction d'or chutent en début de marché, suivant la baisse des prix du métal précieux GOL/

** L'or au comptant XAU= est en baisse de 1,08 % à 5 170,58 $ l'once

** Les prix ont chuté de plus de 1 %, se détendant d'un plus haut de trois semaines atteint plus tôt dans la session, alors qu'un dollar plus fort et des prises de bénéfices ont pesé sur les prix tandis que les investisseurs attendaient des éclaircissements sur les plans tarifaires du président américain Donald Trump

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , B.N chutent respectivement de 1,2 % et de 1 %

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N sont en baisse de 1,9 % et Anglogold Ashanti AU.N recule de 1,1 %

** Les sociétés minières canadiennes Kinross Gold K.TO ,

KGC.N et Agnico Eagle Mines AEM.TO , AEM.N chutent respectivement de 1,7 % et de 1,1 %