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Les valeurs américaines liées à l'IA rebondissent après la forte correction de la semaine dernière
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 13:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** Les valeurs américaines liées à l'IA rebondissent en pré-ouverture après les fortes baisses enregistrées vendredi

** Les investisseurs devraient rester fidèles au thème de l'IA malgré les fluctuations à court terme, car il reste un moteur de rendement positif pour 2027, selon Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management

SEMI-CONDUCTEURS

** Nvidia NVDA.O progresse de 1,43% et AMD AMD.O gagne 1,62%

** Micron MU.O progresse de 2,39% et Sandisk SNDK.O de 2,33%

** Broadcom AVGO.O gagne 1,14% et Western Digital WDC.O progresse de 2,55%

** Intel INTC.O recule de 0,87%, pénalisé par les répercussions des résultats décevants de la semaine dernière

** L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a clôturé vendredi à son plus bas niveau depuis trois mois

NEOCLOUDS

** CoreWeave CRWV.O progresse de 3,53%, tandis que ses concurrents Nebius NBIS.O et IREN IREN.O gagnent respectivement 2,90% et 3,17%

FABRICANTS DE SERVEURS

** Les fabricants de serveurs Dell DELL.K , Super Micro

SMCI.O et Hewlett Packard HPE.N ont progressé de 1,47% à 1,96%

CYBERSÉCURITÉ

** Piper Sandler voit des opportunités à long terme liées à l’IA pour les valeurs de cybersécurité, tandis que la montée des menaces soutient le sentiment du marché

** Les premiers résultats du troisième trimestre ne montrent pas encore d’amélioration générale, ajoute la société de courtage

** L'action Okta OKTA.O progresse de 2,57%, après l'annonce par S&P Dow Jones de son intégration dans l'indice S&P 500

** CrowdStrike CRWD.O , Fortinet FTNT.O et Zscaler ZS.O progressent de 1,56% à 3, 39%

HYPERSCALERS

** SpaceX SPCX.O progresse de 2,43% et affiche la plus forte hausse parmi les "Magnificent 7"

** Amazon AMZN.O progresse de 0,81% et Alphabet GOOGL.O de 1,11%, tandis qu’Oracle ORCL.N affiche une hausse de 0,81%

Valeurs associées

ALPHABET-A
279,8400 USD NASDAQ -1,40%
AMAZON.COM
240,3500 USD NASDAQ -1,41%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
504,8000 USD NASDAQ -10,88%
BROADCOM
326,1450 USD NASDAQ -5,47%
COREWEAVE
54,8700 USD NASDAQ -9,66%
CROWDSTRIKE
250,4300 USD NASDAQ -4,10%
DELL TECHNOLOGIES
424,160 USD NYSE -10,77%
FORTINET
136,0800 USD NASDAQ -2,17%
HP
28,775 USD NYSE -9,56%
HP ENTERPRISE
55,105 USD NYSE -6,40%
INTEL
65,8200 USD NASDAQ -28,51%
IREN LTD
23,9500 USD NASDAQ -8,76%
MICRON TECHNOLOGY
884,7400 USD NASDAQ -5,30%
NEBIUS GROUP RG-A
154,1400 USD NASDAQ -10,38%
NVIDIA
204,6400 USD NASDAQ -4,22%
OKTA-A
208,2400 USD NASDAQ -6,14%
ORACLE
130,680 USD NYSE -6,36%
PIPER SANDLER
63,815 USD NYSE -7,10%
SANDISK
1 150,8900 USD NASDAQ -13,47%
SPACEX
134,7200 USD NASDAQ -6,37%
SUPER MICRO
32,9600 USD NASDAQ -4,27%
WESTERN DIGITAL
365,9300 USD NASDAQ -7,46%
ZSCALER
237,8300 USD NASDAQ -4,03%
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