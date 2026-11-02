information fournie par Reuters • 02/11/2026 à 13:10

Les valeurs américaines liées à l'IA rebondissent après la forte correction de la semaine dernière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** Les valeurs américaines liées à l'IA rebondissent en pré-ouverture après les fortes baisses enregistrées vendredi

** Les investisseurs devraient rester fidèles au thème de l'IA malgré les fluctuations à court terme, car il reste un moteur de rendement positif pour 2027, selon Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management

SEMI-CONDUCTEURS

** Nvidia NVDA.O progresse de 1,43% et AMD AMD.O gagne 1,62%

** Micron MU.O progresse de 2,39% et Sandisk SNDK.O de 2,33%

** Broadcom AVGO.O gagne 1,14% et Western Digital WDC.O progresse de 2,55%

** Intel INTC.O recule de 0,87%, pénalisé par les répercussions des résultats décevants de la semaine dernière

** L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a clôturé vendredi à son plus bas niveau depuis trois mois

NEOCLOUDS

** CoreWeave CRWV.O progresse de 3,53%, tandis que ses concurrents Nebius NBIS.O et IREN IREN.O gagnent respectivement 2,90% et 3,17%

FABRICANTS DE SERVEURS

** Les fabricants de serveurs Dell DELL.K , Super Micro

SMCI.O et Hewlett Packard HPE.N ont progressé de 1,47% à 1,96%

CYBERSÉCURITÉ

** Piper Sandler voit des opportunités à long terme liées à l’IA pour les valeurs de cybersécurité, tandis que la montée des menaces soutient le sentiment du marché

** Les premiers résultats du troisième trimestre ne montrent pas encore d’amélioration générale, ajoute la société de courtage

** L'action Okta OKTA.O progresse de 2,57%, après l'annonce par S&P Dow Jones de son intégration dans l'indice S&P 500

** CrowdStrike CRWD.O , Fortinet FTNT.O et Zscaler ZS.O progressent de 1,56% à 3, 39%

HYPERSCALERS

** SpaceX SPCX.O progresse de 2,43% et affiche la plus forte hausse parmi les "Magnificent 7"

** Amazon AMZN.O progresse de 0,81% et Alphabet GOOGL.O de 1,11%, tandis qu’Oracle ORCL.N affiche une hausse de 0,81%