 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs se redressent après la récente chute
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 13:32

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - **Les actions des entreprises américaines du secteur des semi-conducteurs progressent en pré-ouverture, après une vague de ventes généralisée observée depuis le 7 octobre

** La hausse des rendements des bons du Trésor et les craintes liées à une hausse des taux de la Fed menacent d'augmenter les coûts d'emprunt et de freiner les dépenses d'infrastructure liées à l'IA

** Le géant des puces Nvidia NVDA.O affiche une hausse de 1,44 %, tandis que son concurrent Advanced Micro Devices AMD.O progresse de 3,22 %

** Coreweave CRWV.O , une entreprise spécialisée dans le néocloud soutenue par Nvidia, a progressé d’environ 3 % après une chute de plus de 25 % la semaine dernière

** Broadcom AVGO.O est en hausse et Qualcomm QCOM.O progresse d’environ 2,5 %

** Marvell MRVL.O et Intel INTC.O progressent d'environ 4 %

** Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O a progressé de 3,34 %

** Les sociétés de stockage de données Western Digital

WDC.O ont progressé de 2,67 % et Sandisk SNDK.O de 4,06 %

** À la dernière clôture, l'indice Philadelphia Semiconductor .SOX affichait une hausse de 57,24 % depuis le début de l'année; l'indice avait perdu plus de 15 % au cours des deux semaines précédentes

Semi-conducteurs

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
528,7500 USD NASDAQ -5,95%
BROADCOM
328,7500 USD NASDAQ -4,52%
COREWEAVE
61,3900 USD NASDAQ -11,91%
INTEL
89,8500 USD NASDAQ -5,79%
MARVELL
227,8300 USD NASDAQ -5,56%
MICRON TECHNOLOGY
878,8400 USD NASDAQ -5,63%
NVIDIA
214,1300 USD NASDAQ -1,43%
QUALCOMM
172,1100 USD NASDAQ -3,53%
SANDISK
1 299,3000 USD NASDAQ -6,85%
WESTERN DIGITAL
332,0000 USD NASDAQ -6,86%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 841,19 -1,45%
Pétrole Brent
108,4 +2,56%
HAFFNER ENERGY
0,71 +1,43%
EUTELSAT
1,689 -4,36%
TOTALENERGIES
80,64 -0,09%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank