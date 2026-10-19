Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs se redressent après la récente chute

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - **Les actions des entreprises américaines du secteur des semi-conducteurs progressent en pré-ouverture, après une vague de ventes généralisée observée depuis le 7 octobre

** La hausse des rendements des bons du Trésor et les craintes liées à une hausse des taux de la Fed menacent d'augmenter les coûts d'emprunt et de freiner les dépenses d'infrastructure liées à l'IA

** Le géant des puces Nvidia NVDA.O affiche une hausse de 1,44 %, tandis que son concurrent Advanced Micro Devices AMD.O progresse de 3,22 %

** Coreweave CRWV.O , une entreprise spécialisée dans le néocloud soutenue par Nvidia, a progressé d’environ 3 % après une chute de plus de 25 % la semaine dernière

** Broadcom AVGO.O est en hausse et Qualcomm QCOM.O progresse d’environ 2,5 %

** Marvell MRVL.O et Intel INTC.O progressent d'environ 4 %

** Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O a progressé de 3,34 %

** Les sociétés de stockage de données Western Digital

WDC.O ont progressé de 2,67 % et Sandisk SNDK.O de 4,06 %

** À la dernière clôture, l'indice Philadelphia Semiconductor .SOX affichait une hausse de 57,24 % depuis le début de l'année; l'indice avait perdu plus de 15 % au cours des deux semaines précédentes