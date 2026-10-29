Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs reculent après que les prévisions d'Intel se sont révélées inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions américaines du secteur des semi-conducteurs reculent en séance prolongée après que les prévisions d’Intel ont déçu les estimations suite à l’explosion d’une usine en Israël et à la faiblesse du marché des PC

** Intel INTC.O plonge d'environ 16 % à 77,24 dollars après avoir annoncé un chiffre d'affaires prévisionnel pour le quatrième trimestre compris entre 15 et 16 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 17,07 milliards de dollars

** Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O , Marvell

MRVL.O et Broadcom AVGO.O reculent de 1 % à 4 %

** L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX avait progressé d'environ 6,9 % cette semaine jusqu'à la clôture de jeudi

** Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O recule de 2,3 %, tandis que la société de stockage de données Western Digital

WDC.O perd 1,9 % après la clôture

** À la clôture d'hier, l'indice .SOX avait bondi de plus de 62 % depuis le début de l'année