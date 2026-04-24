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Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs rebondissent après que les prévisions optimistes d'Intel ont ravivé l'optimisme
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 17:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

24 avril - ** Les actions des fabricants américains de puces électroniques progressent après les prévisions optimistes d'Intel concernant la demande pour ses processeurs (CPU)

** L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a atteint un nouveau sommet et s'apprêtait à enregistrer sa dix-huitième séance de hausse consécutive, sa plus longue série jamais enregistrée

** INTC a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires de 13,8 à 14,8 milliards de dollars pour le deuxième trimestre et à un BPA ajusté de 20 cents

** Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 13,07 milliards de dollars et un BPA de 9 cents – données compilées par LSEG

** Ses concurrents Advanced Micro Devices AMD.O et Arm

ARM.O ont bondi respectivement de 13,6% et 16% grâce aux perspectives d'un boom de l'IA qui relancerait la demande de processeurs

** AMD s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis octobre

** Les actions du fabricant de puces IA Nvidia

NVDA.O progressent de 4,6%, tandis que celles du fabricant de pucespour smartphones Qualcomm QCOM.O gagnent 7,7%

** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant de puces sous contrat Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM.N et du fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O progressent respectivement de 5,2% et 4,4%

** Les actions des fabricants d'équipements pour la production de puces, tels qu'Applied Materials AMAT.O , Lam Research LRCX.O et KLA Corp KLAC.O , progressent égalementde 3% à 5%

** L'ETF iShares Semiconductor SOXX.O et l'ETF VanEck Semiconductor SMH.O ont chacun progresséde plus de 4%

** L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a progresséd'environ 48% depuis le début de l'année, en incluant les gains de la séance, surperformant largement la hausse de 4,2% du S&P 500 .SPX

Semi-conducteurs

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
352,0950 USD NASDAQ +15,32%
APPLIED MATERIALS
420,3400 USD NASDAQ +4,07%
ARM HOLDING ADR
232,1450 USD NASDAQ +13,46%
BROADCOM
420,8800 USD NASDAQ +0,22%
INTEL
81,4800 USD NASDAQ +22,01%
ISHS SEMICONDUCTOR
463,3600 USD NASDAQ +5,07%
KLA
1 934,3700 USD NASDAQ +6,55%
LAM RESEARCH
273,8700 USD NASDAQ +5,92%
MARVELL TECH
163,8600 USD NASDAQ -1,03%
MICRON TECHNOLOGY
499,0500 USD NASDAQ +3,60%
NVIDIA
209,7400 USD NASDAQ +5,06%
QUALCOMM
148,9850 USD NASDAQ +11,22%
S&P 500 INDEX
7 160,58 Pts CBOE +0,73%
TEXAS INSTRUMENT
276,7000 USD NASDAQ -1,96%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
407,985 USD NYSE +6,63%
VANECK SEMICONDUCT
508,8700 USD NASDAQ +5,61%
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