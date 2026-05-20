Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs progressent, l'attention se portant sur les résultats de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** Les actions des fabricants américains de puces électroniques progressent avant l'ouverture de la Bourse, alors que les résultats de Nvidia NVDA.O , géant du secteur, sont attendus plus tard dans la journée de mercredi

** NVDA progresse de 1,4 %, Broadcom AVGO.O de 1,2 %

** “Un rapport solide (de Nvidia) accompagné de prévisions optimistes devrait renforcer le secteur de l'IA et soutenir les entreprises de semi-conducteurs qui ont progressé en parallèle” - Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial

** L'ETF iShares Semiconductor SOXX.O progresse de 2,1 % en pré-ouverture après avoir gagné près de 65 % depuis le début de l'année

** Les actions des fabricants de puces mémoire ont également progressé: Micron MU.O , Sandisk SNDK.O et Western Digital

WDC.O ont respectivement gagné 3,9 %, 2,4 % et 2,1 %

** L'approvisionnement en puces mémoire pourrait être perturbé, le syndicat de Samsung Electronics 005930.KS prévoyant de lancer une grève de 18 jours à partir de jeudi

** Samsung est le plus grand fabricant mondial de puces mémoire, et cette perturbation de l'approvisionnement pourrait faire grimper les prix des puces à un moment où le boom de l'IA a déjà entraîné une pénurie