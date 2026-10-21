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Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs progressent grâce aux perspectives favorables concernant la demande en matière d'IA
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 14:35

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions des entreprises américaines du secteur des semi-conducteurs progressent en pré-ouverture, dans le sillage des excellents résultats de SpaceX SPCX.O et de Super Micro SMCI.O

** SMCI prévoit pour le premier trimestre des chiffres d’affaires et des marges supérieurs aux estimations , tandis que le chiffre d’affaires de SpaceX au troisième trimestre a également bondi , signe d’une demande plus forte en matière d’IA

** "Cette dynamique devrait être portée par le déploiement des systèmes d’IA de nouvelle génération", indique Needham

** Le géant des puces Nvidia NVDA.O a progressé de 1,9%, tandis que son concurrent Advanced Micro Devices AMD.O a gagné 2%

** Marvell MRVL.O , Applied Materials AMAT.O et Intel

INTC.O ont progressé de 2,1% à 2,5%

** Credo Technology CRDO.O en hausse de 7,1%, l'une des plus fortes progressions

** Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O progresse de 3%, tandis que les sociétés de stockage de données Western Digital WDC.O , Sandisk SNDK.O et Seagate Technology STX.O enregistrent des hausses comprises entre 3,5% et 3,9%

** Ces hausses font suite à la forte correction de la semaine dernière, provoquée par la hausse des rendements des bons du Trésor et les craintes liées à une hausse des taux de la Fed, qui menaçaient d’augmenter les coûts d’emprunt et de freiner les dépenses d’infrastructure liées à l’IA

** À la clôture d’hier, l’indice Philadelphia Semiconductor

.SOX affichait une hausse de près de 60% depuis le début de l’année

Semi-conducteurs

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