Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs progressent après les résultats de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 août - ** Les actions américaines du secteur des semi-conducteurs progressent après que Nvidia NVDA.O a annoncé une hausse de 70% de son chiffre d'affaires pour le prochain exercice
** Intel INTC.O progresse de 3,1%, AMD AMD.O de 1,6% et Broadcom AVGO.O de 1,8%
** Les actions cotées aux États-Unis d’Arm Holdings O9Ty.F
ARM.O et de Marvell MRVL.O progressent respectivement de 4,5% et 5,7%; Lam Research LRCX.O gagne 3,2%
** Les actions de SK Hynix 000660.KS SKHY.O et de TSMC
2330.TW TSM.N cotées aux États-Unis progressent respectivement de 4,5% et 1,9%
** L'ETF iShares Semiconductor SOXX.O progresse de 3%, tandis que l'ETF Roundhill Memory DRAM.Z s'apprécie de 3,6%
** Les actions européennes du secteur des semi-conducteurs progressent également, notamment celles d’ASML ASML.AS et de BESI BESI.AS
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