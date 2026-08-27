 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs progressent après les résultats de Nvidia
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 12:02
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions américaines du secteur des semi-conducteurs progressent après que Nvidia NVDA.O a annoncé une hausse de 70% de son chiffre d'affaires pour le prochain exercice

** Intel INTC.O progresse de 3,1%, AMD AMD.O de 1,6% et Broadcom AVGO.O de 1,8%

** Les actions cotées aux États-Unis d’Arm Holdings O9Ty.F

ARM.O et de Marvell MRVL.O progressent respectivement de 4,5% et 5,7%; Lam Research LRCX.O gagne 3,2%

** Les actions de SK Hynix 000660.KS SKHY.O et de TSMC

2330.TW TSM.N cotées aux États-Unis progressent respectivement de 4,5% et 1,9%

** L'ETF iShares Semiconductor SOXX.O progresse de 3%, tandis que l'ETF Roundhill Memory DRAM.Z s'apprécie de 3,6%

** Les actions européennes du secteur des semi-conducteurs progressent également, notamment celles d’ASML ASML.AS et de BESI BESI.AS

Semi-conducteurs

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
480,9300 USD NASDAQ +0,37%
ARM HOLDING ADR
251,0600 USD NASDAQ +3,93%
ASML HLDG
1 515,600 EUR Euronext Amsterdam +1,20%
BESI
195,150 EUR Euronext Amsterdam +1,59%
BROADCOM
355,5900 USD NASDAQ -0,32%
INTEL
88,2400 USD NASDAQ +0,87%
ISHS SEMICONDUCTOR
515,4000 USD NASDAQ +0,26%
LAM RESEARCH
312,8800 USD NASDAQ -0,57%
MARVELL TECH
245,1100 USD NASDAQ +1,97%
NVIDIA
209,6600 USD NASDAQ -1,59%
SK HYNIX
158,0200 USD NASDAQ -0,95%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
417,690 USD NYSE +0,07%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 386,45 -0,90%
BIOPHYTIS
0,0687 -7,91%
Pétrole Brent
88,18 +0,82%
HAFFNER ENERGY
0,514 -2,10%
SOITEC
114,7 +6,20%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank