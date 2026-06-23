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Les valeurs américaines du secteur des logiciels progressent, faisant figure d'exception face à la faiblesse générale du secteur technologique
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 16:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** Les actions des éditeurs de logiciels américains, fortement malmenées, remontent, allant à contre-courant de la tendance baissière générale du secteur technologique

** Microsoft MSFT.O progresse de 1,5 %, ServiceNow NOW.N gagne 2,7 % et Salesforce CRM.N avance de 1 %

** Autodesk ADSK.O gagne 1 %, Atlassian TEAM.O progresse de 1,2 %

** L’indice S&P 500 dédié aux logiciels .SPLRCIS progresse de 1,7 %

** Ces hausses contrastent avec un recul généralisé des valeurs technologiques .SPLRCT , entraîné par les pertes enregistrées par Nvidia NVDDA.O et Micron MU.O après une forte progression

** À la clôture d’hier, l’indice des logiciels affichait une baisse de 21 % depuis le début de l’année, contre une hausse de 92 % pour l’indice des puces électroniques de Philadelphie

.SOX

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