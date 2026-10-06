Les valeurs américaines du secteur des logiciels atteignent de nouveaux sommets pour 2026 alors que les craintes liées aux bouleversements provoqués par l'IA s'estompent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Joel Jose

Les valeurs américaines du secteur des logiciels atteignent de nouveaux sommets pour 2026, soutenues par une forte hausse des prévisions de bénéfices, ce qui, selon plusieurs analystes, indique que les craintes concernant les bouleversements provoqués par l'IA dans ce secteur étaient largement exagérées.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a progressé de 1,3% mardi pour atteindre ses plus hauts niveaux depuis novembre 2025, après avoir enregistré en juillet-septembre sa plus forte hausse trimestrielle depuis le deuxième trimestre 2020.

Les bons résultats d’entreprises de logiciels telles que Salesforce CRM.N , ServiceNow NOW.N et Accenture ACN.N , ainsi que les partenariats avec des laboratoires d’IA , ont contribué à alimenter la reprise du secteur, amorcée depuis fin juin.

Les valeurs de la cybersécurité se sont particulièrement distinguées, Crowdstrike CRWD.O , Fortinet FTNT.O et Palo Alto Networks PANW.O ayant enregistré des hausses de plus de 100% cette année, les entreprises investissant massivement dans la cybersécurité à l’ère de l’IA.

"L’IA a davantage été un catalyseur pour bon nombre de ces entreprises de logiciels qu’un facteur de disruption", a déclaré Adam Turnquist, stratège en chef multi-actifs chez LPL Financial.

"Nous assistons aujourd’hui davantage à un renversement de tendance, le secteur des logiciels ayant repris les rênes, et nous pensons qu’il existe ici une opportunité de surperformance des logiciels par rapport aux semi-conducteurs."

L'indice des logiciels a progressé de 5% cette année, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX , qui regroupe de nombreux fabricants de puces américains, a bondi de 87,5% en 2026, mais reste bien en deçà de ses plus hauts niveaux.

Le taux de croissance annuel prévu des bénéfices du secteur pour 2026 a grimpé à 20,6%, contre 13,8% fin mars, selon les données de LSEG.

"SAASPOCALYPSE" FEARS OVERDONE

L’indice des logiciels a perdu plus de 26% entre fin janvier et son plus bas niveau atteint en avril, lors d’une vague de ventes surnommée "SaaSpocalypse", alimentée par la crainte que les entreprises n’utilisent l’IA pour développer des applications en interne à moindre coût.

Les analystes estiment désormais que ces craintes ont pris le pas sur les faits.

"Cette "SaaSpocalypse" ne s’est pas produite aussi rapidement que certains acteurs de Wall Street l’avaient prévu", a déclaré Rebecca Wettemann, directrice générale du cabinet d’études technologiques Valoir, ajoutant que les fournisseurs faisaient état d’une adoption croissante par leurs clients, l’IA ayant désormais dépassé le stade expérimental.

Pour autant, des risques pèsent toujours sur le secteur, car cette technologie en pleine évolution bouleverse les modèles économiques.

Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management, a déclaré que le véritable test pour les valeurs du secteur des logiciels pourrait avoir lieu au second semestre 2027, lorsque l’augmentation de la capacité des centres de données pourrait faire du codage IA une menace plus importante pour les éditeurs de logiciels traditionnels.