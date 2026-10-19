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Les valeurs américaines du « néocloud » rebondissent grâce à des achats sur repli après la vague de ventes qui a touché le secteur de l'IA
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 12:47

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** Les actions des entreprises américaines du secteur du « néocloud » rebondissent en pré-ouverture après avoir enregistré leurs pires performances hebdomadaires à la suite de la vague de ventes liée à l'IA de la semaine dernière

** La semaine dernière, les inquiétudes concernant la dette de CoreWeave et les informations faisant état des avancées de CXMT ont pesé sur les valeurs mondiales du secteur des semi-conducteurs

** Nebius NBIS.O progresse de 3,9 % après avoir connu sa pire semaine depuis février 2022

** CoreWeave CRWV.O et IREN IREN.O ont progressé respectivement de 2 % et 3,6 % après avoir connu leur pire semaine depuis novembre 2025

** À la clôture d'hier, l'action NBIS affichait une hausse de 97,7 % depuis le début de l'année, tandis que CRWV et IREN affichaient respectivement une baisse de 14,3 % et 28,5 % depuis le début de l'année

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