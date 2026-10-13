Les valeurs américaines de la mémoire entraînent le recul des semi-conducteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisations)

13 octobre - ** Les actions des fabricants américains de puces électroniques reculent en début de séance et devraient poursuivre leur récente tendance baissière

** Les valeurs du secteur des semi-conducteurs sont en tête des baisses: l'ETF Roundhill Memory DRAM.Z recule de 4,6 %, tandis que l'ETF iShares Semiconductor SOXX.O cède 1,4 %

** Certains analystes soulignent que la société chinoise CXMT réalise des avancées technologiques qui pourraient concurrencer Samsung et SK Hynix

** Micron MU.O et Sandisk SNDK.O perdent respectivement 4,3 % et 3,8 %, tandis que les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis 000660.KS reculent de 4,6 %

** Nvidia NVDA.O et les actions de TSMC cotées aux États-Unis 2330.TW TSM.N reculent chacune d’environ 0,6 %; Intel INTC.O perd 1,1 %

** Marvell MRVL.O recule de 2,1 %, Applied Materials

AMAT.O perd 3,5 % et AMD AMD.O baisse de 1,2 %

** L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX recule de 1,6 %, atteignant son plus bas niveau depuis plus de trois semaines, et s'apprête à enregistrer une cinquième séance consécutive de baisse

** Les valeurs asiatiques du secteur des semi-conducteurs ont subi une forte correction, dans le sillage de Wall Street