Les valeurs à suivre en Europe - Adidas et Puma impactés par Nike

(AOF) - A Francfort, Puma (-1,03% à 23 euros) et Adidas (-0,39% à 166,40 euros) reculent dans le sillage des prévisions de Nike. Au deuxième trimestre, la firme américaine a pourtant signé une performance solide, dégageant un bpa de 53 cents, contre 38 cents attendu. Le chiffre d'affaires a atteint 12,43 milliards de dollars, là où le consensus visait 12,22 milliards. Mais les ventes en Chine ont reculé pour le sixième trimestre consécutif, chutant de 17%. Aussi, la marge brute a reculé de 300 points de base en raison des droits de douane.

Ces derniers, imposés par Donald Trump sur les pays d'Asie du Sud-Est, où Nike fabrique la majorité de ses produits, coûteront à l'entreprise 1,5 milliard de dollars cette année, rappelle le directeur financier Matthew Friend.

Une nouvelle baisse de la marge brute, pour le trimestre en cours, est attendue de 175 à 225 points de base. "La meilleure façon de voir les choses, c'est que nos différentes activités avancent à des rythmes différents", a expliqué Elliott Hill. Géographiquement, par exemple, l'Amérique du Nord est solide tandis que la Chine reste à la traîne", a précisé celui qui a pris la tête de l'entreprise en 2024.

Il insiste, par ailleurs, sur le fait que Nike reste "au milieu de sa phase de redressement".

Nike s'attend à ce que le chiffre d'affaires du troisième trimestre, qui comprend la période des achats de fin d'année, recule de quelques points en pourcentage, contre une estimation de baisse de 1,5%.