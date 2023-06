Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 15 juin 2023

(AOF) - Balyo

Balyo et une filiale à 100 % de SoftBank Group Corp.ont conclu un accord qui définit les termes et conditions de l'acquisition proposée des actions de Balyo par SoftBank, dans le cadre d'une offre publique d'achat réglée entièrement en numéraire au prix de 0,85 euro par action. Grâce à son portefeuille de technologies de robotisation des chariots élévateurs, Balyo est complémentaire aux investissements existants de SoftBank dans les secteurs du transport et de la logistique.

Casino

Dans le prolongement du communiqué de presse du 24 avril dernier, le groupe Casino annonce avoir reçu de la société Fimalac une lettre par laquelle elle confirme étudier une éventuelle participation pour un montant de 150 millions d'euros à la proposition de renforcement des fonds propres de EP Global Commerce a.s, société tchèque contrôlée par Daniel Kretinsky. Cet apport de 150 millions s'ajoute aux 750 millions de milliardaire tchèque et 200 millions des autres actionnaires. De son côté, le trio Zouari-Niel-Pigasse promet un renforcement des fonds propres de 1,1 milliard d'euros.

Focus Entertainment

L'éditeur de jeux vidéo communiquera ses résultats annuels.

Forsee Power

Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce que 3ev, constructeur indien de véhicules électriques 3 roues, utilisera les systèmes de batteries de Forsee Power comme équipement standard. Les véhicules 3ev intégreront Forsee GO 10, une batterie LFP très modulaire de 10,54 kWh développée par Forsee Power pour être conforme aux normes les plus strictes. 3ev a choisi ainsi une batterie robuste développée par les équipes R&D de Forsee Power pour équiper les véhicules électriques légers, de 2 à 4 roues.

Fountaine Pajot

Le spécialiste de la fabrication de bateaux de plaisance dévoilera ses résultats du premier semestre.

LDLC

L'expert de la vente de matériel informatique et high-tech publiera ses résultats annuels.

LVMH

En marge de l'édition 2023 du salon Viva Technology, le groupe LVMH a annoncé qu'il commencerait à déployer Tap to Pay sur iPhone dans certains de ses magasins aux États-Unis dans le courant de l'année, offrant ainsi à ses clients une expérience de paiement transparente et sécurisée. Avec Tap to Pay sur iPhone, les conseillers clientèle LVMH pourront accepter les paiements via Apple Pay, cartes de crédit et de débit sans contact et autres portefeuilles numériques partout dans le magasin.

Oeno

Le chiffre d'affaires 2022-2023 d'Oeneo s'élève à 348,2 millions d'euros, en hausse de 6,8% par rapport à l'exercice précédent. Le groupe réalise un résultat opérationnel courant (ROC) de 54,6 millions d'euros, en progression de 1,2%. La marge opérationnelle courante ressort à 15,7% du chiffre d'affaires, en ligne avec les prévisions du groupe. Le résultat opérationnel progresse à 52,2 millions d'euros, soit une hausse de 6,1% liée à la baisse des charges non courantes, à 2,4 millions d'euros. Son résultat net est en hausse de 10,8%, à 41,2 millions d'euros.

Vente-unique.com

L'expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison divulguera ses résultats du premier semestre.

Vergnet

Le groupe Vergnet annonce que son Conseil d'administration a décidé lors de sa séance du 13 juin, faisant usage de la délégation qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale des actionnaires, de procéder à une réduction du capital social par voie de minoration de la valeur nominale de ses actions. La valeur nominale de chaque action de la société est ainsi ramenée de 0,76 euro à 0,06 euro et le capital social à 42 194,22 euros.