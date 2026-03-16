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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 06:00

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* PETROLE - L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a fait savoir dimanche dans un communiqué que les 400 millions de barils de pétrole que ses pays membres ont promis de débloquer de leurs réserves stratégiques seraient prochainement mis sur les marchés, immédiatement par les pays membres d'Asie-Océanie, à la fin du mois pour les Amériques et l'Europe, qui contribuera pour sa part à hauteur de 107,5 millions de barils, dont 32,7 millions issus des stocks des Etats.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: L8N4010L4

(Rédigé par Mara Vîlcu)

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