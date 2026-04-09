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Quatre morts dans le naufrage d'un bateau au large du Pas-de-Calais selon la préfecture
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 10:05

Des migrants tentent de traverser la Manche depuis le nord de la France

Des migrants tentent de traverser la Manche depuis le nord de la France

Quatre ​personnes ont trouvé la mort dans le ​naufrage d'un bateau ​dans la ⁠Manche, au large ‌d'Equihen-Plage, commune du Pas-de-Calais, a ​déclaré ‌jeudi la préfecture ⁠du département.

"Un naufrage impliquant un taxi-boat ⁠est ‌survenu ce jour. ⁠Le ‌bilan (...) reste ⁠susceptible d'évoluer. Les services ⁠de ‌l'État et les équipes ​de ‌secours sont pleinement mobilisés", précise-t-elle ​dans un communiqué.

(Benoit ⁠Tessier et Christian Hartmann, rédigé par Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan ​Liu)

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