Quatre morts dans le naufrage d'un bateau au large du Pas-de-Calais selon la préfecture

Des migrants tentent de traverser la Manche depuis le nord de la France
Quatre personnes ont trouvé la mort dans le naufrage d'un bateau dans la Manche, au large d'Equihen-Plage, commune du Pas-de-Calais, a déclaré jeudi la préfecture du département.
"Un naufrage impliquant un taxi-boat est survenu ce jour. Le bilan (...) reste susceptible d'évoluer. Les services de l'État et les équipes de secours sont pleinement mobilisés", précise-t-elle dans un communiqué.
(Benoit Tessier et Christian Hartmann, rédigé par Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)
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