* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :
* STMICROELECTRONICS STMPA.PA a annoncé lundi le début des livraisons de microcontrôleurs STM32 à usage général entièrement fabriqués en Chine par Huahong.
* TP TEPRF.PA - Citigroup a abaissé sa recommandation sur le titre à "neutre" contre "acheter" et a ramené son objectif de cours à 50 euros contre 97 euros.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N40823Y
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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