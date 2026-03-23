information fournie par Reuters • 23/03/2026 à 07:16

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* STMICROELECTRONICS STMPA.PA a annoncé lundi le début des livraisons de microcontrôleurs STM32 à usage général entièrement fabriqués en Chine par Huahong.

* TP TEPRF.PA - Citigroup a abaissé sa recommandation sur le titre à "neutre" contre "acheter" et a ramené son objectif de cours à 50 euros contre 97 euros.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N40823Y

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)