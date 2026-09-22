Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Les titres liés à l'intelligence artificielle (IA) suscitent un regain d'intérêt de la part des investisseurs, ce qui a stimulé hier les actions des fabricants de semi-conducteurs à Wall Street.

Le bon accueil réservé à "Muse", l'assistant IA de Meta META.O lancé il y a deux semaines, contribue à cet optimisme, après que les craintes concernant la sécurité des modèles les plus avancés ont déclenché une vague de ventes la semaine dernière.

* VUSION VU.PA a annoncé lundi soir un bond de 34% de son chiffre d'affaires au premier semestre, tout en confirmant ses objectifs.

* BUREAU VERITAS BVI.PA a relevé mardi son objectif de chiffre d'affaires et a annoncé son intention d'employer l'intelligence artificielle (IA) comme moteur de sa croissance, le groupe présentant ses nouveaux objectifs à horizon 2028.

* AB INBEV ABI.BR tient mardi sa journée investisseurs.

* ABIVAX ABVX.PA - La biotech française a fait état lundi d'une perte nette plus importante au premier semestre en raison de la hausse des dépenses liées aux programmes cliniques.

* LVMH LVMH.PA - RBC a abaissé sa recommandation à "performance du secteur" contre "surperformance".

* KINGFISHER KGF.L - Le distributeur de produits de bricolage a légèrement revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice annuel, après avoir annoncé une progression de 9,9% au premier semestre, grâce à des gains de parts de marché au Royaume-Uni, en Pologne et en Espagne.

* TUI TUI1n.DE a ajusté mardi sa prévision de résultat d'exploitation sous-jacent pour 2026, indiquant que les clients continuaient de réserver leurs vacances plus tardivement en raison des conflits régionaux, mais que la demande restait forte jusqu'au quatrième trimestre.

* NESTLÉ NESN.S - La filiale russe du groupe suisse s'est engagée à poursuivre ses activités en Russie, quelle que soit la décision du Kremlin concernant le transfert du contrôle des actifs de la société, rapporte lundi l'agence de presse russe TASS, citant un communiqué publié par le service de presse russe de l'entreprise.

* STHREE STEMS.L - Le cabinet de recrutement a revu à la hausse mardi sa prévision de bénéfice avant impôts pour l'ensemble de l'exercice, grâce à des réductions de coûts et à la croissance sur le marché américain.

* SCHRODERS SDR.L - Le gestionnaire d'actifs britannique a nommé mardi Matthew Westerman au poste de président, avant la finalisation de sa cession à son concurrent américain Nuveen.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)