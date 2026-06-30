* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :
* STELLANTIS STLAM.MI a prolongé d'une semaine supplémentaire l'arrêt estival de son usine Fiat 500 à Turin, en raison de pénuries de pièces provenant de certains fournisseurs, a déclaré lundi le syndicat FIM Cisl, ajoutant que cet arrêt pourrait également refléter une faible demande.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42Y16F
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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