information fournie par Reuters • 30/06/2026 à 07:01

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* STELLANTIS STLAM.MI a prolongé d'une semaine supplémentaire l'arrêt estival de son usine Fiat 500 à Turin, en raison de pénuries de pièces provenant de certains fournisseurs, a déclaré lundi le syndicat FIM Cisl, ajoutant que cet arrêt pourrait également refléter une faible demande.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42Y16F

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)