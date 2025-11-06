Commerzbank : chute inattendue de 7,9% du bénéfice au T3

Le logo de Commerzbank

Commerzbank, a déclaré jeudi que son bénéfice net a chuté de 7,9% au troisième trimestre, une performance inattendue alors que les analystes attendaient une augmentation bu bénéfice.

Le groupe allemand affiche un bénéfice net de 591 millions d'euros, contre 642 millions un an plus tôt, tandis que les analystes attendaient en moyenne un bénéfice de 659 millions d'euros, selon un consensus publié par Commerzbank.

Commerzbank a déclaré que les coûts ont augmenté de 5% au troisième trimestre, en partie en raison de l'augmentation des frais de personnel.

La banque a déclaré qu'elle avait demandé un rachat d'actions supplémentaire pouvant atteindre 600 milliards d'euros, et a augmenté ses prévisions de revenus nets d'intérêts pour 2025 à 8,2 milliards d'euros, contre 8 milliards d'euros précédemment.

(Rédigé par Tom Sims et Alexander Huebner, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)