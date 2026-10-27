Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* ORANGE ORAN.PA a relevé mardi son objectif de marge opérationnelle annuel, l'opérateur français de télécommunications citant notamment ses fortes performances en Afrique, en Pologne et en Espagne.

* EXOSENS EXENS.PA - Le fabricant d'instruments d'optique a fait était mardi d'un bond de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, le groupe citant notamment la demande croissante pour ses tubes intensificateurs de lumière destinés aux applications de vision nocturne et la montée en cadence des capacités de production.

* TOTALENERGIES TTEF.PA a annoncé mardi la cession de sa participation pétrolière non-opérée de 10% dans la joint-venture Renaissance à Vaaris, pour un montant total de 800 millions de dollars américains (715,69 millions d'euros), par sa filiale TotalEnergies EP Nigeria (TEPNG).

* REMY COINTREAU RCOP.PA - Bernstein a abaissé sa recommandation à "performance du marché" contre "superformance".

* TIKEHAU TKOO.PA - Deutsche Bank a abaissé sa recommandation sur la valeur à "conserver" contre "acheter".

* SECTEUR DE L'IA - Meta META.O a annoncé mardi avoir porté à 97,5 milliards de dollars sa levée de fonds en actions annoncée la veille, la plus importante de son histoire, alors que le géant des réseaux sociaux développe de manière intensive son infrastructure d'IA.

* PORSCHE P911_p.DE - Le constructeur automobile allemand a fait état mardi d'un bond de son bénéfice au cours des neuf premiers mois de l'année, ce qui constitue un premier test pour le plan de redressement du groupe.

Le résultat d'exploitation de 1,74 milliard d'euros fait suite à un résultat de 40 millions d'euros au même période de l'année précédente, lorsque le constructeur automobile avait dû faire face à 2,7 milliards d'euros de coûts liés en grande partie à l'interruption de sa stratégie d'électrification, a indiqué la société.

* NOVARTIS NOVN.S - Le laboratoire pharmaceutique suisse a relevé mardi sa prévision de bénéfice d'exploitation de base pour l'ensemble de l'année, tout en comptabilisant une charge de dépréciation partielle de 1,9 milliard de dollars liée à son médicament del-desiran.

* HSBC HSBA.L - La banque britannique a fait état mardi d'un bond de 32% de son bénéfice du troisième trimestre, soutenu par des taux d'intérêt favorables et par l'absence de pertes de crédit importantes, bien qu'un ralentissement marqué de son activité de gestion de patrimoine ait mis en évidence la difficulté de maintenir ses performances récentes.

* BESI BESI.AS - Applied Materials AMAT.O a annoncé lundi son intention d'augmenter sa participation dans la société néerlandaise, la faisant passer de 9% à environ 20%, afin de renforcer un partenariat axé sur les technologies avancées d'encapsulation de puces utilisées dans les applications d'IA.

* BEIERSDORF BEIG.DE - Le fabricant allemand de biens de consommation a fait état mardi d'une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre légèrement inférieure aux attentes, la faiblesse temporaire des ventes aux détaillants ayant pesé sur sa marque Nivea.

* RECKITT a abaissé mardi sa prévision de chiffre d'affaires annuel et a publié une croissance de son chiffre d'affaires inférieure aux attentes au troisième trimestre, citant un contexte de consommation morose et de contraintes de production sur son marché nord-américain.

* UNIVERSAL MUSIC GROUP UMG.AS a mené des discussions préliminaires avec des sociétés de capital-investissement en début d'année au sujet d'un retrait de la Bourse, a rapporté lundi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* INFINEON IFXGn.DE - Le fabricant allemand de puces va investir 1,1 milliard d'euros dans un site autrichien afin d'accroître la production de semi-conducteurs de puissance destinés aux centres de données, a-t-il annoncé mardi.

* UNILEVER ULVR.L - Les fondateurs de Ben & Jerry's, Ben Cohen et Jerry Greenfield, étudient actuellement un accord visant à racheter leur marque à son propriétaire actuel, Magnum Ice Cream MICCT.AS , une filiale du groupe britannique, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)