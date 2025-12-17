 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 07:58

* ENTREPRISES EUROPÉENNES DU NUMÉRIQUE - L'administration du président Donald Trump a averti mardi que les États-Unis pourraient imposer des frais ou des restrictions aux prestataires de services européens en réponse à ce qu'elle a qualifié d'actions "discriminatoires" à l'encontre des entreprises américaines.

Donald Trump a a cité notamment des groupes tels que CAPGEMINI CAPP.PA , Mistral, PUBLICIS PUBP.PA , AMADEUS AMA.MC , et SAP SAPG.DE .

* CREDIT AGRICOLE CAGR.PA a annoncé mardi que son conseil d'administration avait élu Eric Vial en qualité de président, en remplacement de Dominique Lefebvre, avec une prise de fonctions prévue le 1er janvier 2026.

* AIRBUS AIR.PA , DASSAULT AVIATION AM.PA - Une réunion entre les ministres de la Défense française, allemand et espagnole la semaine dernière n'a pas permis de trouver une solution pour sauver leprojet européen d'avion de combat du futur (SCAF), ont déclaré mardi des sources proches du dossier.

* PERNOD RICARD PERP.PA a annoncé mardi la signature d'un accord définitif avec le groupe Trinchero Family Wine and Spirits portant sur la cession des marques de vins effervescents Mumm Sparkling California, Mumm Napa et DVX aux Etats-Unis.

* SANOFI SASY.PA a annoncé mercredi que son traitement efdoralprine alfa a obtenu la désignation de médicament orphelin dans l'UE pour l'emphysème lié au déficit en alpha-1-antitrypsine.

* ADP ADP.PA a publié mardi un trafic du groupe en hausse de 5,9% pour le mois de novembre.

* VINCI SGEF.PA a dit mardi que le trafic de Vinci Autoroutes a reculé de 3,4% en novembre.

* GSK GSK.L - L'agence américaine des médicaments (FDA) a approuvé le traitement complémentaire de GSK contre l'asthme sévère, offrant une option à prise moins fréquente, mais a rejeté son utilisation pour une autre affection, a annoncé mardi le laboratoire britannique.

* THYSSENKRUPP NUCERA NCH2.DE - Le fabricant allemand d'équipements d'électrolyse a dit mercredi prévoir un carnet de commandes compris entre 350 millions et 900 millions d'euros pour l'exercice financier en cours.

* CAMPARI CPRI.MI - Lagfin, la société holding luxembourgeoise qui contrôle le groupe italien de boissons, a déclaré mardi avoir réglé un litige fiscal avec l'administration fiscale italienne et s'être engagée à verser 405 millions d'euros sur quatre ans.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ADP
128,8000 EUR Euronext Paris -0,54%
AIRBUS
193,8800 EUR Euronext Paris +0,48%
AMADEUS IT GRP BR-A
63,3200 EUR Sibe +0,41%
CAMPARI
5,836 EUR MIL +0,10%
CAPGEMINI
144,9500 EUR Euronext Paris -1,86%
CREDIT AGRICOLE SA
17,3200 EUR Euronext Paris +0,46%
DASSAULT AVIATION
271,2000 EUR Euronext Paris +0,97%
GSK
1 837,750 GBX LSE +1,00%
PERNOD RICARD
76,6000 EUR Euronext Paris -0,39%
PUBLICIS GROUPE
86,9800 EUR Euronext Paris -1,72%
SANOFI
81,0400 EUR Euronext Paris +0,12%
SAP AG O.N.
206,5000 EUR XETRA -0,07%
THYSSENKR N
8,0650 EUR XETRA +1,19%
VINCI
119,9000 EUR Euronext Paris -0,46%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

