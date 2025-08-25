 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 970,50
-0,18%
Indices
Chiffres-clés

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 07:43

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VALNEVA VLS.PA a annoncé lundi que l'autorité de santé américaine, la Food and drug administration (FDA), avait suspendu la licence de son vaccin contre le chikungunya IXCHIQ aux Etats-Unis, après de nouveaux cas d’effets indésirables graves.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: L8N3UC0DH

(Rédigé par Mara Vîlcu)

Valeurs associées

VALNEVA
5,0450 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une rentrée agitée à Radio France: les programmes de plusieurs stations du groupe public, dont France Inter qui héberge la première matinale du pays, sont perturbés lundi matin, après l'appel à une grève illimitée ( AFP / Ludovic MARIN )
    La rentrée de Radio France perturbée par une grève
    information fournie par AFP 25.08.2025 08:17 

    Une rentrée agitée à Radio France: les programmes de plusieurs stations du groupe public, dont France Inter qui héberge la première matinale du pays, sont perturbés lundi matin, après l'appel à une grève illimitée. A partir de 7H00, en lieu et place de la matinale ... Lire la suite

  • valneva vaccins (Crédit: / Groupe Valneva)
    A suivre aujourd'hui... Valneva
    information fournie par AOF 25.08.2025 08:17 

    (AOF) - Valneva a annoncé que l’agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) a suspendu la licence d’Ixchiq, citant quatre nouveaux cas d’effets indésirables graves s’apparentant à la maladie provoquée par le chikungunya. Cette suspension entre ... Lire la suite

  • SES : La tendance baissière peut reprendre
    SES : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 25.08.2025 08:15 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) : Les signaux haussiers sont intacts
    TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 25.08.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank