Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :
* VALNEVA VLS.PA a annoncé lundi que l'autorité de santé américaine, la Food and drug administration (FDA), avait suspendu la licence de son vaccin contre le chikungunya IXCHIQ aux Etats-Unis, après de nouveaux cas d’effets indésirables graves.
(Rédigé par Mara Vîlcu)
