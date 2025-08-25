La Fed se dirige vers des baisses de taux

FED The Federal Reserve System..

Signes de ralentissement du marché de l'emploi aux États-Unis, solidité de l'indice PMI de la zone euro, baisse des taux directeurs de la banque centrale indonésienne… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

Les données macroéconomiques publiées cet été ont relancé le débat portant sur la réduction des taux directeurs de la Fed ou l'attente de davantage de clarté au sujet de l'inflation et de l'emploi pour le faire. Les États-Unis ont enregistré un ralentissement de la création d'emplois mensuelle moyenne, qui s'est établie à environ 35 000 au cours des trois derniers mois. En parallèle, l'inflation sous-jacente a augmenté et de nouvelles hausses de droits de douane ont été annoncées.

Les dernières analyses de la Fed indiquent que de nombreux gouverneurs prennent en compte ces deux risques. Cependant, la plupart d'entre eux considèrent l'inflation (due en partie aux droits de douane à l'importation) comme une menace plus importante pour la consommation. En outre, lors de son récent discours à Jackson Hole, le président de la Fed, J. Powell, a indiqué que la banque centrale était ouverte à une baisse des taux. Si l'orientation de la politique monétaire semble claire à court terme, les investisseurs continueront d'évaluer les prochaines données et leur impact sur les mesures de la Fed.

