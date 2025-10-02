Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA a annoncé mercredi être entré en négociations avec Ponsardin Industries pour la cession du distributeur de matériaux de construction SFIC Belgique.

* ARGAN ARGAN.PA - Le groupe immobilier français a fait état mercredi de revenus locatifs en hausse de 4% au troisième trimestre, tout en confirmant ses objectifs annuels de progression des revenus locatifs et de ratio de dette nette sur Ebitda.

* GTT GTT.PA - Le groupe d'ingénierie navale a annoncé mercredi avoir reçu, au cours du troisième trimestre, une commande de Hanwha Ocean pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier, pour le compte d’un armateur basé en Amérique du Nord.

* CONTINENTAL CONG.DE a annoncé mercredi anticiper un impact "élevé à deux chiffres en millions d'euros" des droits de douane américains sur ses résultats du second semestre.

* BP BP.L - Albert Manifold, le nouveau président du groupe, a dit mardi aux salariés que la société devait accélérer la mise en oeuvre de sa stratégie visant à recentrer son activité sur le pétrole et le gaz plutôt que sur les énergies renouvelables. Il a ajouté réfléchir à la cession de davantage d'actifs, montre une note interne consultée par Reuters.

* BRUNELLO CUCINELLI BCU.MI - Le groupe italien de luxe a réaffirmé mercredi qu'il opérait en Russie en totale conformité avec la réglementation européenne après qu'un vendeur à découvert a accusé la semaine dernière la société d'avoir trompé les investisseurs sur ses activités russes. Le spécialiste du cachemire a par ailleurs fait état d'une hausse de 12% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 336 millions d'euros.

