La banque Lazard acquiert Campbell Lutyens (conseil en capital-investissement)

( AFP / MATTHIEU ALEXANDRE )

La banque d'affaires franco-américaine Lazard a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour l'acquisition de Campbell Lutyens pour quelque 575 millions de dollars, donnant ainsi naissance à une nouvelle entité Lazard CL.

Campbell Lutyens, créée en 1988, est l'une des plus importantes sociétés indépendantes de conseil en capital-investissement et opère sur trois continents, selon le communiqué.

La nouvelle entité, Lazard CL, inclura des activités de levée de fonds, de conseil en opérations secondaires et de conseil en capitaux dans les domaines des infrastructures, du crédit privé, du capital-investissement et de l'immobilier, a indiqué Lazard.

Lazard CL, qui représentera le troisième pilier de Lazard, sera co-dirigée par Gordon Bajnai, actuel dirigeant de Campbell Lutyens et ex-Premier ministre de la Hongrie, et Holcombe Green, actuellement à la tête de la branche conseils en capital-investissement.

Le total de la transaction, "d'environ 575 millions de dollars US" (492 millions d'euros) est payable en numéraire pour une partie après l'accord définitif, attendu courant 2026, et pour le reste deux ans plus tard.

Lazard, créée en 1848, est cotée à la Bourse de New York. Elle a pour principales activités le conseil financier et la gestion d'actifs.