 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 054,00
+1,21%
Indices
Chiffres-clés

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 07:59

(Actualisé avec Emeis)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA - L'Allemagne va dépenser près d'un milliard d'euros pour acquérir 20 hélicoptères militaires supplémentaires auprès d'Airbus qui devraient être livrés sur deux ans à partir de 2027, selon un document du gouvernement.

* SWATCH UHR.S sera retiré de l'indice de référence Swiss Leader Index (SLI) le mois prochain, a annoncé l'opérateur boursier SIX, à la suite d'une baisse de la capitalisation boursière de l'horloger suisse et d'une diminution des volumes de transactions sur ses actions.

* VALLOUREC VLLP.PA a annoncé lundi un investissement de 48 millions de dollars (41,16 millions d'euros) aux États-Unis, pour la construction d’une nouvelle ligne de filetage premium à Youngstown, dans l’Ohio.

Le fabricant français de tubes en acier a aussi annoncé vendredi le départ de son directeur financier, Sascha Bibert, à partir de décembre.

* ROCHE ROG.S a déclaré lundi qu'un essai clinique de phase avancée évaluant son candidat médicament contre la sclérose en plaques, le fenebrutinib, dans le traitement de la forme récurrente de la maladie, avait atteint son objectif principal.

* EMEIS EMEIS.PA a annoncé lundi avoir arrêté les termes d’un accord de principe avec ses principaux partenaires bancaires et des investisseurs financiers, portant sur le refinancement de sa dette bancaire et celle de ses filiales Niort 94 et Niort 95.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WJ12V

(Rédigé par Diana Mandia et Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIRBUS
208,050 EUR Euronext Paris 0,00%
EMEIS
12,840 EUR Euronext Paris 0,00%
ROCHE HLDG DR
268,400 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
THE SWATCH GRP
164,900 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
VALLOUREC
16,610 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ex-président français, Nicolas Sarkozy, à Paris, le 21 octobre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    La sortie de prison de Nicolas Sarkozy entre les mains de la justice
    information fournie par AFP 10.11.2025 08:19 

    Après vingt jours en prison, la sortie? La cour d'appel de Paris examine lundi matin la demande de mise en liberté de l'ex-président français, Nicolas Sarkozy, incarcéré après sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle. Déposée ... Lire la suite

  • Une soignante dans une clinique de soins emeis. (Crédit: Alain Potignon / emeis)
    Emeis signe un accord en vue de refinancer sa dette bancaire
    information fournie par Reuters 10.11.2025 08:14 

    (Actualisé tout du long avec détails, citation) Emeis EMEIS.PA a annoncé lundi avoir arrêté les termes d’un accord de principe avec ses principaux partenaires bancaires et des investisseurs financiers, qui pourrait permettre à l'ex-Orpea de sortir plus tôt de que ... Lire la suite

  • ERAMET : La tendance baissière peut reprendre
    ERAMET : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 10.11.2025 08:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • BOLLORE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    BOLLORE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 10.11.2025 08:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank