Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA - L'Allemagne va dépenser près d'un milliard d'euros pour acquérir 20 hélicoptères militaires supplémentaires auprès d'Airbus qui devraient être livrés sur deux ans à partir de 2027, selon un document du gouvernement.

* SWATCH UHR.S sera retiré de l'indice de référence Swiss Leader Index (SLI) le mois prochain, a annoncé l'opérateur boursier SIX, à la suite d'une baisse de la capitalisation boursière de l'horloger suisse et d'une diminution des volumes de transactions sur ses actions.

* VALLOUREC VLLP.PA a annoncé lundi un investissement de 48 millions de dollars (41,16 millions d'euros) aux États-Unis, pour la construction d’une nouvelle ligne de filetage premium à Youngstown, dans l’Ohio.

Le fabricant français de tubes en acier a aussi annoncé vendredi le départ de son directeur financier, Sascha Bibert, à partir de décembre.

* ROCHE ROG.S a déclaré lundi qu'un essai clinique de phase avancée évaluant son candidat médicament contre la sclérose en plaques, le fenebrutinib, dans le traitement de la forme récurrente de la maladie, avait atteint son objectif principal.

* EMEIS EMEIS.PA a annoncé lundi avoir arrêté les termes d’un accord de principe avec ses principaux partenaires bancaires et des investisseurs financiers, portant sur le refinancement de sa dette bancaire et celle de ses filiales Niort 94 et Niort 95.

