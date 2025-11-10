 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre en hausse, espoirs sur une fin prochaine du "shutdown" américain
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 09:16

La bourse Euronext

La bourse Euronext

Les principales Bourses européennes avancent en début de séance lundi, avec le regain d'optimisme quant à la possibilité d'une fin imminente de la fermeture partielle des administrations fédérales aux États-Unis ("shutdown").

À Paris, le CAC 40 gagne 1,06% à 8.034,63 points vers 08h05 GMT. A Francfort, le Dax avance de 1,55% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,68%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,46%, le FTSEurofirst 300 avance de 1,12% et le Stoxx 600 progresse de 1,11%.

Dimanche, le Sénat américain a adopté une mesure visant à permettre la réouverture des administrations fédérales et à ainsi mettre fin au "shutdown" qui dure depuis maintenant 40 jours, mettant les fonctionnaires fédéraux au chômage technique, retardant l'aide alimentaire et perturbant le trafic aérien.

"Les marchés pourraient connaître un répit à court terme, mais la volatilité liée à l'actualité devrait se poursuivre jusqu'à ce qu'une solution claire soit trouvée", estime Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo.

La journée est par ailleurs pauvre en résultats et en données économiques. Les investisseurs attendent la publication à 09h30 GMT de l'indice Sentix sur le sentiment des investisseurs en zone euro.

Aux valeurs, à Paris, Emeis avance de 4,98% après avoir annoncé lundi avoir arrêté les termes d’un accord de principe avec ses principaux partenaires bancaires et des investisseurs financiers, portant sur le refinancement de sa dette bancaire et celle de ses filiales Niort 94 et Niort 95.

A Londres, Diageo progresse de 7,27% après avoir annoncé lundi la nomination de Dave Lewis, l'ancien patron de Tesco, au poste de directeur général.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

Pétrole Brent
64,02 USD Ice Europ +0,50%
Pétrole WTI
60,15 USD Ice Europ +0,55%


