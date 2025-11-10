 Aller au contenu principal
Abdeslam "pas mis en cause dans un projet d'attentat", selon la directrice de la DGSI
information fournie par AFP 10/11/2025 à 09:05

Céline Berthon, la directrice générale de la DGSI, à Saint-Ouen, le 11 mars 2025 ( POOL / Yoan VALAT )

La directrice générale de la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure), Céline Berthon, a affirmé lundi sur RTL que Salah Abdeslam "n'était pas mis en cause dans un projet d'attentat".

Salah Abdeslam est une "figure très symbolique (...) c'est le seul survivant des commandos des attentats du 13 novembre. Aujourd'hui, il n'est pas mis en cause dans un projet d'attentat", a assuré Mme Berthon.

C'est "un individu qui demeure radicalisé et convaincu de l'idéologie mortifère", a-t-elle poursuivi.

Condamné à la perpétuité incompressible et incarcéré à la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) pour sa participation à ces attentats, Salah Abdeslam avait été placé mardi en garde à vue, avant qu'elle ne soit levée le jour-même, dans une enquête ouverte en janvier 2025 portant sur la détention illicite d'un objet en détention, une clé USB.

Dans cette enquête, trois personnes sont en garde à vue dont la compagne de Salah Abdeslam.

Interrogée sur le profil de cette femme, Mme Berthon a répondu qu'elle faisait "l'objet d'investigations". "Ce type de profil fait partie de nos cibles", a-t-elle ajouté.

En cette semaine de commémoration des dix ans des attentats du 13 novembre, qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis, et des centaines de blessés, Céline Berthon a affirmé qu'il n'y avait "pas de menace concrète identifiée pour le 13 novembre" prochain.

1 commentaire

  • 09:19

    raconter de telles fadaises rien que pour se faire connaitre et voir sa tête sur les écrans .... pitoyable ! Quand on fait partie de la DGSI, on la ferme !!!

