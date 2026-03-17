Municipales à Paris: Knafo envisage un retrait au second tour

Sarah Knafo (C), la candidate du parti d'extrême droite Reconquête!, à Paris le 15 mars 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

L'eurodéputée d'extrême droite Sarah Knafo, qualifiée de justesse (10,4%) au second tour de l'élection municipale à Paris, pourrait annoncer son retrait dans la journée, a-t-on appris mardi auprès de son entourage, qui assure cependant que "rien n'est encore acté".

Selon Le Canard enchaîné, qui dit avoir eu confirmation auprès de plusieurs de ses colistiers, Sarah Knafo a décidé de retirer sa liste au profit de l'ex-ministre de la Culture et candidate LR Rachida Dati afin de lui "laisser le champ libre" et faire basculer la capitale à droite après 25 ans de gestion socialiste.

Interrogé, le camp de l'eurodéputée Reconquête ne confirme pas l'information, assurant que le Canard n'a pas appelé Sarah Knafo, selon un de ses proches.

"Le Canard n'a pas eu confirmation de Sarah ni de son entourage proche, il joue le bluff parce que cela fait partie des deux options qui existent, mais en l'occurrence ce n'est pas encore acté, ce n'est pas encore décidé", a indiqué un autre proche, tout en ajoutant que ce sera "peut-être le cas".

"Sarah ne m'a jamais dit par texto, ni de vive voix, +je me désiste+. Donc le fait est que même les équipes, même les colistiers n'ont pas eu cette info", a-t-on ajouté de même source.

Après l'annonce de ses résultats lundi, Mme Knafo avait tendu la main à Rachida Dati, souhaitant fusionner sa liste avec celle de la candidate LR sans accord d'appareil.

"Ensemble, nous avons le pouvoir de battre la gauche. (...) C'est vous que les Parisiens ont placée en tête de la droite hier soir. Par conséquent, au nom des dizaines de milliers d'électeurs que je représente (...), je vous le demande solennellement. Acceptez notre main tendue", avait-elle déclaré dans une vidéo postée sur son compte X.

Dans une interview au Figaro lundi soir, Rachida Dati a dit avoir "du respect pour ceux qui s'engagent" mais a exclu de nouveau toute alliance avec Mme Knafo, estimant qu'il "ne peut y avoir d'alliance avec Reconquête".

Mme Dati a préféré fusionner avec le candidat Horizons/Renaissance Pierre-Yves Bournazel, qui avait posé comme condition de cette fusion un refus d'union avec "les extrêmes", à savoir Mme Knafo.

Contactée par l'AFP, cette dernière restait injoignable. Selon son équipe de campagne, elle doit s'exprimer dans un journal en début d'après-midi et sera également l'invitée de CNews à 20H30.