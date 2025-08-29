 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 764,29
+0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 08:43

(Actualisé avec Frasers, Wood Group)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* REMY COINTREAU RCOP.PA a mis à jour vendredi ses hypothèses pour l'exercice 2025-2026 en tenant compte du taux de droits de douane aux Etats-Unis.

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA a annoncé le succès de son émission d'obligations pour un montant de 500 millions d'euros.

* VINCI SGEF.PA a annoncé une hausse de 1,0% du trafic autoroutier en juillet 2025.

* ORANGE ORAN.PA a déclaré jeudi avoir emprunté 900 millions d'euros sur le marché obligataire.

* CARREFOUR CARR.PA a annoncé avoir réussi son émission obligataire de 500 millions d’euros sur 3 ans.

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a annoncé avoir réussi son émission obligataire de 3,5 milliards d’euros.

JPMorgan a par ailleurs entamé vendredi le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre".

* AYVENS AYV.PA - Citigroup a abaissé vendredi sa recommandation sur le titre à "neutre" contre "acheter".

* BRUNELLO CUCINELLI BCU.MI a annoncé jeudi une augmentation de 8,8% de son bénéfice d'exploitation au premier semestre, grâce à une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires.

* FRASERS FRAS.L a nommé vendredi Jon Thompson au poste de président du conseil d'administration après avoir annoncé le départ de David Daly.

* WOOD GROUP WG.L a accepté vendredi de vendre son activité d'ingénierie de transport et de distribution en Amérique du Nord à la société américaine Qualus pour 110 millions de dollars.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3UE105

(Rédigé par Mara Vîlcu et Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
13,5650 EUR Euronext Paris -0,48%
AYVENS
9,4800 EUR Euronext Paris -2,32%
BRUNELLO CUCINELLI
100,900 EUR MIL 0,00%
CARREFOUR
12,3900 EUR Euronext Paris -0,16%
FRASERS GRP
75,670 GBX LSE -83,98%
ORANGE
13,7200 EUR Euronext Paris -0,11%
REMY COINTREAU
55,3500 EUR Euronext Paris +1,28%
SCHNEIDER ELECTRIC
212,8500 EUR Euronext Paris -0,40%
VINCI
117,2000 EUR Euronext Paris +0,09%
WOOD GROUP (JOHN
18,690 GBX LSE +1,36%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank