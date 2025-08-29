L'Europe attendue prudente avant une salve d'indicateurs et l'inflation américain

Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

par Bertrand De Meyer

PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes sont attendues en très légère baisse vendredi à l'ouverture avant la publication de plusieurs données importantes dans la journée.

Les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse de 0,08% pour le CAC 40 parisien, contre un FTSE stable à Londres, un recul de 0,09% pour le Dax à Francfort, et une baisse de 0,02% pour le Stoxx 600.

Les investisseurs devraient réagir vendredi à une salve d'indicateurs d'un côté et de l'autre de l'Atlantique.

En Europe les données sur l'inflation devraient concentrer les attentions alors que le compte rendu de réunion de politique monétaire (minutes) de la Banque centrale européenne (BCE) publié jeudi a confirmé l'attitude attentiste de l'institution avec une légère tendance à l'assouplissement.

"La barre a été placée haut, mais une baisse des taux lors de la réunion de septembre n'est toujours pas exclue", ont réagi les économistes d'ING dans une note, soulignant qu'au moins un membre de la BCE était favorable à une baisse des taux en juillet.

Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent également l'indice des prix PCE pour le mois de juillet, l'indicateur privilégié de la Réserve fédérale américaine (Fed), après que Jerome Powell, président de la banque centrale, a évoqué une possible baisse des taux en septembre.

Christopher Waller, gouverneur de le Fed, a exhorté jeudi à réduire à court terme les coûts d'emprunt aux Etats-Unis, se disant favorable à diminuer les taux d'intérêt en septembre et à procéder à des baisses supplémentaires sous trois à six mois afin d'éviter une chute du marché du travail.

Selon l'outil CME FedWatch, les traders tablent actuellement sur une probabilité de 86% de baisse des taux en septembre, contre 63% un mois plus tôt.

L'Union européenne (UE) a par ailleurs proposé jeudi d'éliminer les droits de douane sur les importations de biens industriels américains dans le cadre d'un accord commercial qui devrait entraîner une baisse rétroactive des droits de douanes imposés par les Etats-Unis sur les véhicules européens.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, après que les résultats financiers de Nvidia ont confirmé que les dépenses liées à l'infrastructure d'intelligence artificielle restaient solides.

L'indice Dow Jones a gagné 0,16%, ou 71,67 points, à 45.636,90 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 20,46 points, soit 0,32% à 6.501,86 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 115,02 points, soit 0,53% à 21.705,158 points.

Nvidia a perdu jusqu'à 2,9% lors de la séance de jeudi pour terminer en baisse de 0,8% alors que les incertitudes liées à la guerre commerciale sino-américaine ont contraint le groupe à exclure les ventes potentielles en Chine de ses prévisions trimestrielles publiées mercredi soir.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo perd 0,26%, les investisseurs prenant leurs bénéfices après le rallye du mois d'août.

Les actions chinoises sont à la hausse vendredi et devraient enregistrer leur plus forte hausse mensuelle depuis septembre 2024 portées par l'abondance des liquidités qui continue de soutenir la reprise malgré les avertissements des entreprises technologiques à la suite de la récente flambée des prix.

L'indice hongkongais Hang Seng progresse de 0,90%, le SSE Composite de Shanghai se renforce de 0,21%, le CSI 300 inscrit une hausse de 0,88%.

TAUX

Les rendements américains évoluent peu vendredi dans l'attente de données importantes.

Le rendement du Treasury à dix ans ressort à 4,2168%, tandis que le rendement du titre à deux ans atteint 3,6351%.

Le rendement du dix ans allemand progresse de 0,5 pb à 2,7024%,celui du taux à deux ans prend 0,4 pb à 1,9401%.

CHANGES

L'euro est en légère baisse et le dollar gagne du terrain avant les données sur l'inflation.

Le dollar gagne 0,15% face à un panier de devises de référence, l'euro s'érode de 0,19% à 1,1661 dollar, et la livre sterling perd 0,13% à 1,3494 dollar.

En Asie, le yen prend 0,05% à 146,99 yens pour un dollar, le dollar australien cède grimpe de 0,12% à 0,6537 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont à la baisse vendredi face aux incertitudes concernant la demande, notamment aux Etats-Unis, et avec les craintes autour de l'offre de pétrole russe. L'or noir devrait toutefois enregistrer un gain hebdomadaire.

Le baril de Brent recule de 0,48% à 68,29 dollars et celui du brut léger américain (WTI) perd 0,51% à 64,27 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 AOÛT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 06h45 Dépenses de consommation juillet -0,2% 0,6%

FR 06h45 PIB chiffres définitifs T2 0,3% 0,3%

FR 06h45 Prix à la consommation août

(chiffres préliminaires)

- sur un mois 0,9% 0,9%

- sur un an 0,5% 0,3%

FR 06h45 Créations d'emplois T2 - 0,0%

DE 07h55 Taux de chômage août - 2,97 mlns

DE 12h00 Prix à la consommation août

(chiffres préliminaires)

- sur un mois 0,0% 0,4%

- sur un an 2,0% 1,8%

USA 12h30 Inflation PCE juillet

- sur un mois 0,2% 0,3%

- sur un an 2,6% 2,6%

USA 14h Indice de l'Université du août 58,6 58,6

Michigan sur la confiance

des consommateurs

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)