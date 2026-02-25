 Aller au contenu principal
Air Liquide annonce le succès d'une émission obligataire
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 09:23

Air Liquide a dévoilé le succès d'une émission obligataire multi-tranches de 640 millions de francs suisses (environ 702 millions d'euros).

Réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du groupe, cette opération se répartit en trois tranches avec des maturités de 5, 8 et 12 ans, à un taux d'intérêt moyen pondéré inférieur à 1% par an.

Le produit net de l'émission sera utilisé pour financer les besoins généraux du groupe.

Pour Jérôme Pelletan, directeur financier d'Air Liquide et membre de son comité exécutif : " cette émission obligataire inaugurale multi-tranches en francs suisses marque une étape importante de notre stratégie de diversification financière. Le grand succès rencontré témoigne de la confiance d'une nouvelle base d'investisseurs de premier plan envers le modèle économique et la solidité financière d'Air Liquide. Il souligne également notre agilité financière à soutenir la croissance à long terme du groupe ".

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
177,6000 EUR Euronext Paris +0,17%
