Le nouveau Roadster de Tesla vole grâce aux propulseurs de SpaceX et n'atterrira pas avant 2028

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Roadster peut effectuer des pirouettes dans les airs et atterrir à l'aide de propulseurs

* Certains observateurs de Tesla voient dans cette présentation une opération marketing en vue de la fusion entre Tesla et SpaceX

* La production du Roadster débutera en 2028, selon le directeur général Musk

* Le Roadster affiche une vitesse maximale de plus de 230 mph et une autonomie de plus de 300 miles

* Le prix du Roadster n'a pas encore été dévoilé

(Mises à jour régulières avec des détails sur l'événement, les réactions au lancement et les commentaires des analystes)

par Abhirup Roy et Mrinmay Dey

Tesla TSLA.O a dévoilé jeudi un Roadster redessiné, équipé de propulseurs de type fusée, et a annoncé que sa production débuterait en 2028, plus d’une décennie après avoir présenté pour la première fois une version nouvelle génération de sa voiture de sport électrique.

Ce véhicule blanc à deux places, développé en collaboration avec SpaceX, la société de fusées du directeur général Elon Musk, a roulé à l’envers sur une rampe grâce à un système d’aspiration, a effectué un virage dans les airs et s’est posé à l’aide de propulseurs intégrés. Plus tard au cours de l’événement, il a utilisé ces propulseurs pour sauter par-dessus un camion et d’autres véhicules, effectuant une pirouette dans les airs pendant la manœuvre.

Certains observateurs ont vu dans cette collaboration une manœuvre d’Elon Musk visant à susciter l’intérêt pour une fusion entre les deux grandes entreprises qu’il contrôle, une idée qu’il a explorée en évoquant leurs domaines d’activité communs.

Cette présentation offre à Tesla un modèle phare après des années de retards dans la commercialisation du Roadster, mais elle intervient alors que l’entreprise se recentre sur la technologie de conduite autonome et la robotique, et à quelques jours de la publication des résultats du troisième trimestre qui, selon les analystes, revêtent une importance plus grande pour les investisseurs.

« Il s’agissait d’une démonstration technique sans valeur commerciale, si ce n’est celle d’embarrasser les constructeurs automobiles traditionnels », a déclaré Gene Munster, associé gérant chez Deepwater Asset Management, un investisseur de Tesla, sur la plateforme de réseaux sociaux X.

« L’événement consacré au Roadster est le dernier exemple en date illustrant pourquoi Elon est impatient de réunir (Tesla) et (SpaceX) », a ajouté M. Munster.

M. Musk a minimisé l’importance de cette voiture pour les finances de Tesla, la qualifiant en 2023 de « détail sans importance » qui n’aurait pas « d’impact financier significatif ».

Mais ce modèle conserve néanmoins une valeur symbolique.

« Tesla ne dispose pas actuellement d’un modèle phare, c’est-à-dire d’un véhicule de luxe haute performance conçu pour mettre en valeur le meilleur de l’ingénierie et de la technologie d’un constructeur automobile. Le Roadster sera le nouveau modèle phare de Tesla », a déclaré Seth Goldstein, analyste chez Morningstar, dans une note publiée le mois dernier.

Les spectateurs et les témoins se sont extasiés devant le spectacle offert par le lancement.

« C'était la démonstration de produit la plus dingue que j'aie jamais vue », a posté sur X Sawyer Merritt, fan et investisseur de Tesla. « Je viens de voir ça en vrai, et je me demande encore comment ça n'était pas de l'IA. »

M. Musk et les autres dirigeants n’ont pas précisé de prix cibles lors de l’événement de jeudi, bien que Tesla ait annoncé il y a près d’une décennie un prix de base de 200.000 dollars pour ce véhicule.

La page de réservation de Tesla pour le Roadster, après l’événement de jeudi, présentait une version « Performance » du véhicule nécessitant un acompte de 50.000 dollars, ainsi qu’une version « Thrust » dotée de « propulseurs d’accélération » nécessitant un acompte de 250.000 dollars. Une variante « Rocket », qui, selon Tesla, est « accessible uniquement sur invitation », est décrite comme un modèle monoplace doté d’un « système de vol complet ».

« À MI-CHEMIN DE LA VITESSE DU SON »

L’événement, qui s’est déroulé sur un site d’essais de SpaceX à McGregor, au Texas, réunissait tous les ingrédients d’une présentation classique d’un produit de M. Musk: musique dramatique, fumée, sifflements mécaniques et compte à rebours de lancement.

« C’est l’aboutissement d’un travail incroyable mené par les ingénieurs de Tesla et de SpaceX, qui ont collaboré étroitement pour créer quelque chose que vous n’avez jamais vu dans aucun film », a déclaré M. Musk, arborant une boucle de ceinture argentée de style western ornée du logo Tesla, devant une foule en liesse composée de passionnés et d’investisseurs.

Le Roadster peut passer de zéro à 60 mph (97 km/h) en moins d’une seconde et atteindre une vitesse maximale de plus de 230 mph (370 km/h), a déclaré Lars Moravy, directeur de l’ingénierie automobile chez Tesla.

« C'est certainement bien plus rapide que ça », s'est exclamé M. Musk, tout excité. « Je pense qu'il faut atteindre la moitié de la vitesse du son. »

Le Roadster peut également parcourir plus de 300 miles (480 km) avec une seule charge. C’est moins de la moitié de ce que M. Musk avait promis en 2017, lorsque Tesla avait dévoilé pour la première fois un prototype du Roadster de deuxième génération et annoncé que les livraisons commenceraient en 2020.

Le Roadster original, lancé en 2008 et commercialisé jusqu’en 2012, était le tout premier véhicule électrique de Tesla et utilisait un châssis de Lotus Elise. Il a contribué à changer la perception que le monde avait de ce que pouvait être un véhicule électrique. Depuis, l’entreprise s’est fait connaître pour ses SUV Model Y et Model X, ainsi que pour ses berlines Model S et Model 3.

La présentation du Roadster de deuxième génération intervient alors que Tesla réoriente fortement ses priorités, passant de la fabrication de voitures destinées aux conducteurs humains à la technologie de conduite autonome basée sur l’intelligence artificielle et à la robotique.

Cette année, Tesla a cessé de commercialiser les modèles S et X afin de libérer de l’espace pour la production de ses robots humanoïdes Optimus. L’entreprise a également lancé le Cybercab, un robot-taxi biplace dépourvu de commandes manuelles telles que le volant, les pédales et les rétroviseurs.

Tesla devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 21 octobre.

Les ventes de la gamme vieillissante de véhicules électriques de Tesla ont reculé au cours des deux dernières années, même si les prix élevés de l’essence ont contribué à stimuler les livraisons au troisième trimestre.

« Les chiffres relatifs aux marges et aux flux de trésorerie auront bien plus d’importance aux yeux des investisseurs que tout ce qu’ils ont pu voir lors de la présentation », a déclaré Josh Gilbert, analyste en chef pour la région Asie-Pacifique sur la plateforme de trading eToro.