Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé résultats Ubisoft)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ORANGE ORAN.PA , BOUYGUES BOUY.PA et Iliad (Free) envisagent de faire une nouvelle proposition sur les actifs d'Altice France après le rejet d'une première offre de 17 milliards d'euros visant notamment l'opérateur SFR, rapporte vendredi le Financial Times.

* UBISOFT UBIP.PA a fait état vendredi de net bookings en hausse et au-dessus des attentes au deuxième trimestre, tout en confirmant ses objectifs annuels, le groupe français de jeux vidéo annonçant par ailleurs la reprise imminente de la cotation de ses actions interrompue la semaine dernière.

* H&M HMb.ST - Le détaillant suédois a annoncé vendredi avoir décidé de racheter pour 1,0 milliard de couronnes suédoises (90,82 millions d'euros) de ses propres actions.

* EQT EQTAB.ST est proche d'un accord de deux milliards d'euros pour racheter Desotec à Blackstone, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg.

* VEOLIA VIE.PA a annoncé vendredi un accord en vue d'acquérir Clean Earth, afin de doubler la taille du spécialiste français de la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie dans le domaine des déchets dangereux aux États-Unis.

* UBS UBSG.S a annoncé vendredi avoir finalisé son programme de rachats d'actions pour 2025, portant sur trois milliards de dollars.

* RENAULT RENA.PA va mettre sur pause les investissements dans la construction de nouvelles stations de recharge électrique, rapportent vendredi Les Echos.

* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé jeudi avoir remporté un second contrat sur le circuit urbain de Madrid d'un montant de 68 millions d'euros.

* IMERYS IMTP.PA a annoncé avoir placé avec succès de nouvelles obligations seniors non garanties de 600 millions d'euros.

* JCDECAUX JCDX.PA a annoncé jeudi un partenariat à l'échelle nationale entre Pickup et Médiakiosk.

* VIVENDI VIV.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "réduire" contre "acheter".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WT069

LE POINT sur les changements de recommandations à Paris:

nL8N3WX08I

(Rédigé par Claude Chendjou et Blandine Hénault)