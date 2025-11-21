 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 969,85
-0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 08:51

(Actualisé résultats Ubisoft)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ORANGE ORAN.PA , BOUYGUES BOUY.PA et Iliad (Free) envisagent de faire une nouvelle proposition sur les actifs d'Altice France après le rejet d'une première offre de 17 milliards d'euros visant notamment l'opérateur SFR, rapporte vendredi le Financial Times.

* UBISOFT UBIP.PA a fait état vendredi de net bookings en hausse et au-dessus des attentes au deuxième trimestre, tout en confirmant ses objectifs annuels, le groupe français de jeux vidéo annonçant par ailleurs la reprise imminente de la cotation de ses actions interrompue la semaine dernière.

* H&M HMb.ST - Le détaillant suédois a annoncé vendredi avoir décidé de racheter pour 1,0 milliard de couronnes suédoises (90,82 millions d'euros) de ses propres actions.

* EQT EQTAB.ST est proche d'un accord de deux milliards d'euros pour racheter Desotec à Blackstone, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg.

* VEOLIA VIE.PA a annoncé vendredi un accord en vue d'acquérir Clean Earth, afin de doubler la taille du spécialiste français de la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie dans le domaine des déchets dangereux aux États-Unis.

* UBS UBSG.S a annoncé vendredi avoir finalisé son programme de rachats d'actions pour 2025, portant sur trois milliards de dollars.

* RENAULT RENA.PA va mettre sur pause les investissements dans la construction de nouvelles stations de recharge électrique, rapportent vendredi Les Echos.

* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé jeudi avoir remporté un second contrat sur le circuit urbain de Madrid d'un montant de 68 millions d'euros.

* IMERYS IMTP.PA a annoncé avoir placé avec succès de nouvelles obligations seniors non garanties de 600 millions d'euros.

* JCDECAUX JCDX.PA a annoncé jeudi un partenariat à l'échelle nationale entre Pickup et Médiakiosk.

* VIVENDI VIV.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "réduire" contre "acheter".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WT069

LE POINT sur les changements de recommandations à Paris:

nL8N3WX08I

(Rédigé par Claude Chendjou et Blandine Hénault)

Valeurs associées

BOUYGUES
41,3800 EUR Euronext Paris -0,12%
EIFFAGE
112,3500 EUR Euronext Paris +0,22%
EQT
28,710 EUR Tradegate +0,38%
HENNES&MAURITZ -B-
15,555 EUR Tradegate +0,71%
HENNES&MAURITZ -B-
15,510 EUR XETRA -2,39%
HENNES&MAURITZ -B-
172,325 SEK LSE Intl +0,51%
IMERYS
22,5600 EUR Euronext Paris +1,26%
JCDECAUX
14,8000 EUR Euronext Paris +1,51%
ORANGE
13,8600 EUR Euronext Paris +1,46%
RENAULT
34,0300 EUR Euronext Paris +0,92%
UBISOFT
6,7700 EUR Euronext Paris 0,00%
UBS GROUP
29,660 CHF Swiss EBS Stocks -2,31%
VEOLIA
28,3300 EUR Euronext Paris -0,25%
VIVENDI
2,4960 EUR Euronext Paris -0,04%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank