Veolia acquiert l'américain Clean Earth, valorisé à 3 mds de dollars

Le géant des services à l'environnement Veolia a annoncé vendredi l'acquisition de l'américain Clean Earth, spécialisé dans le traitement de déchets dangereux, pour une valeur d'entreprise de 3 milliards de dollars.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Cette "opération structurante" va permettre au groupe de doubler de taille aux Etats-Unis, a annoncé Estelle Brachlianoff, la directrice générale du groupe, avec un chiffre d'affaires dans le pays de 6,3 milliards de dollars.

"Aujourd'hui, nous changeons de dimension aux Etats-Unis", a-t-elle déclaré lors d'une conférence téléphonique. Clean Earth est "un acteur de tout premier plan qui renforce notre position de leader mondial" et "nous permet de doubler de taille" dans ce pays, a-t-elle ajouté.

Cette opération est la "plus importante et structurante acquisition depuis la fusion avec Suez, tant pour l'accélération de sa croissance aux Etats-Unis que dans le secteur des déchets dangereux américain", a souligné le groupe.

"Elle permettra de créer le numéro deux d'un secteur en forte croissance avec une plateforme opérationnelle à l'échelle nationale, une couverture de marché élargie et un portefeuille avancé de compétences techniques", a précisé Veolia.

Elle lui permettra également "de renforcer sa présence dans des industries en pleine expansion tels que la distribution et la santé, lui offrant ainsi la possibilité de proposer une gamme complète de services environnementaux sur l’ensemble du territoire américain", a-t-il indiqué.

Clean Earth est acquis à une valeur d'entreprise de 3 milliards de dollars ou environ 2,6 milliards d'euros, précise le groupe, ce qui représente 9,8 fois l’Ebitda (résultat d'expoitation) estimé pour 2026 après synergies.

Veolia vise des synergies de 120 millions de dollars à l'horizon de la quatrième année et une relution (accroissement, ndlr) du bénéfice par action courant dès la deuxième année.

A l'issue de l'acquisition, le chiffre d'affaires de Veolia dans les déchets dangereux atteindra 5,2 milliards d'euros, avec une marge d'Ebitda de 17%.

Veolia relève de ce fait ses ambitions financières pour ses activités de déchets dangereux et vise désormais une croissance de l'Ebitda d'au moins 10% sur la période 2024-2027.