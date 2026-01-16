 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 08:32

(Actualisé avec Monte dei Paschi)

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* GROUPE ADP ADP.PA a fait état jeudi d'un trafic groupe en hausse de 4,2% sur l'année 2025 avec 379,0 millions de passagers.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé jeudi avoir un accord de 2,3 milliards de dollars canadiens avec les Transports de Toronto (TTC) pour 70 rames de métro pour le réseau de Toronto.

* La société italienne Delfin, véhicule d'investissement de la famille Del Vecchio et principal investisseur dans MONTE DEI PASCHI BMPS.MI , a déclaré vendredi qu'elle ne discutait pas de la vente de sa participation dans la banque avec UNICREDIT

CRDI.MI ou d'autres parties.

Valeurs associées

ADP
110,3000 EUR Euronext Paris +0,73%
ALSTOM
26,2200 EUR Euronext Paris +0,38%
BANCA MPS
8,941 EUR MIL -2,85%
UNICREDIT
72,490 EUR MIL +0,18%
