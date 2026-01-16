Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Monte dei Paschi)
*
*
*
*
Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* GROUPE ADP ADP.PA a fait état jeudi d'un trafic groupe en hausse de 4,2% sur l'année 2025 avec 379,0 millions de passagers.
* ALSTOM ALSO.PA a annoncé jeudi avoir un accord de 2,3 milliards de dollars canadiens avec les Transports de Toronto (TTC) pour 70 rames de métro pour le réseau de Toronto.
* La société italienne Delfin, véhicule d'investissement de la famille Del Vecchio et principal investisseur dans MONTE DEI PASCHI BMPS.MI , a déclaré vendredi qu'elle ne discutait pas de la vente de sa participation dans la banque avec UNICREDIT
CRDI.MI ou d'autres parties.
(Rédigé par Claude Chendjou et Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)
