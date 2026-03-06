Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Atos, Spie, Lufthansa, Airbus)

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Leonardo Maria del Vecchio, héritier du groupe de lunetterie franco-italien, est sur le point de conclure un accord pour racheter les parts de deux de ses frères et sœurs dans la holding familiale Delfin, qui contrôle l'entreprise, a-t-il déclaré au Financial Times dans une interview publiée vendredi.

* GTT GTT.PA a reçu une commande de Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves d’un nouveau méthanier.

* JCDECAUX JCDX.PA dit avoir été reconduit pour le contrat publicitaire de Yarra Trams à Melbourne.

* ATOS ATOS.PA a déclaré vendredi viser une "année de stabilisation" en 2026 puis une accélération de sa croissance rentable et de sa génération de trésorerie entre 2027 et 2028, après avoir dépassé son objectif de marge l'année dernière.

* SPIE SPIE.PA a annoncé vendredi le départ de son président directeur-général, Gauthier Louette, ainsi que la scission de ses fonctions et la nomination de deux cadres dirigeants pour le remplacer, le groupe ayant par ailleurs relevé son objectif de marge d’Ebita à 2028 après avoir fait état d'une hausse l'année dernière.

* LUFTHANSA LHAG.DE a annoncé vendredi des résultats meilleurs que prévu pour son exercice 2025, grâce à une gestion financière plus stricte et au renouvellement de sa flotte, qui ont permis à la compagnie aérienne de maîtriser ses coûts et de maximiser ses profits.

* AIRBUS AIR.PA - Citigroup a relevé sa recommandation sur le titre à "acheter" contre "neutre"

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)