KBC relève à nouveau ses objectifs pour 2025, T3 supérieur aux attentes

L'illustration montre le logo du groupe KBC et un graphique boursier à la hausse.

KBC a relevé jeudi ses prévisions annuelles pour la deuxième fois en trois mois, le groupe bancaire et d'assurance belge anticipant 5,95 milliards d'euros de revenus d'intérêts nets contre 5,85 milliards précédemment.

La banque a également relevé sa prévision de croissance du revenu total, de 7% à 7,5%, après avoir annoncé un bénéfice supérieur aux attentes de 1 milliard d'euros pour le troisième trimestre, notamment grâce aux revenus d'assurance plus élevés et aux revenus d'intérêts, de frais et de commissions.

Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 10% pour atteindre 1,53 milliard d'euros, dépassant l'estimation moyenne de 1,51 milliard des analystes interrogés par KBC.

Les taux d'intérêt dans la zone euro ont tendance à baisser depuis 2024, la Banque centrale européenne (BCE) ayant réduit son taux directeur à plusieurs reprises pour stimuler la croissance économique.

Ce cycle d'assouplissement s'est poursuivi en 2025, ce qui a eu un impact sur la dynamique des prêts et des emprunts dans la région, même si les taux d'intérêt devraient désormais rester stables à 2%.

Cependant, KBC a bloqué les obligations à long terme au début du cycle de notation, sacrifiant les gains à court terme en revenus d'intérêts nets lorsque les taux ont été augmentés.

Sa présence sur des marchés autres que l'euro, notamment en République tchèque, permet également à la banque de se protéger des effets négatifs de la baisse des taux de la BCE.

La division Europe centrale et orientale de KBC, qui occupe une position dominante sur le marché tchèque et détient une part de marché de 16% en Slovaquie, a contribué à hauteur de 48% au bénéfice du groupe au troisième trimestre.

(Rédigé par Jakob Van Calster à Gdansk, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)